Während Frankreichs neuer Premier ins Amt eingeführt wird, liefern sich auf den Straßen Demonstranten Gefechte mit der Polizei. Der Start ist für Lecornu eine Feuertaufe.
10.09.2025 - 19:59 Uhr
Inmitten einer innenpolitischen Krise und begleitet von landesweiten Protesten hat Frankreichs neuer Premierminister Sébastien Lecornu bei seinem Amtsantritt Veränderungen in Aussicht gestellt. „Es wird Brüche geben müssen und nicht nur in der Form, nicht nur bei der Methode, auch inhaltliche Brüche“, sagte er. Man müsse die Kluft zwischen der politischen Situation und den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger beenden.