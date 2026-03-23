Neuer Radweg in Planung Bau von Radweg hängt von einem Zaun ab
Zwischen Erdmannhausen und Marbach (Kreis Ludwigsburg) soll ein neuer Radweg entstehen. Doch dazu braucht es erst eine Einigung mit den Besitzern eines Schlüssel-Grundstücks.
Zwischen Erdmannhausen und Marbach (Kreis Ludwigsburg) soll ein neuer Radweg entstehen. Doch dazu braucht es erst eine Einigung mit den Besitzern eines Schlüssel-Grundstücks.
Zu einer schier unendlichen Geschichte entwickelt sich langsam, aber sicher der Bau eines Radwegs von der Schweißbrücke über Erdmannhausen nach Marbach. Die ersten ernsthaften Überlegungen dazu ploppten schon vor Jahren auf. Bis heute ist die Umsetzung ungewiss. Knackpunkt sind weiter Grundstücksangelegenheiten.