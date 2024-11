Neuer Radweg in Renningen

Eine neu eingerichtete Radweganbindung ermöglicht es erstmals, legal und sicher vom „Bachbrückle“ auf die Renninger Straße einzufahren. Einige Anwohner ärgerten sich über die Bauarbeiten. Doch nun wird der Radweg gut angenommen.

Manuel Schust 12.11.2024 - 06:31 Uhr

Wer bislang in Renningen mit dem Fahrrad von den Radwegen nahe der S-Bahnstation Malmsheim weiter in Richtung Westen fahren wollte, wurde auf die parallel zum Rankbach verlaufenden Bachstraße geleitet. Da dort auch Fußgänger unterwegs sind, mussten Radfahrende hier regelmäßig ihre Fahrt stark verlangsamen. Denn laut Straßenverkehrsordnung darf der Radverkehr auf Mischflächen nur in Schrittgeschwindigkeit fahren und muss dem Fußgänger stets Vorrang einräumen.