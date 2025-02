Der französische Autor Édouard Louis veröffentlicht mit „Monique bricht aus“ den neuesten Teil seiner Familienchronik.

Rolf Spinnler 18.02.2025 - 13:44 Uhr

Seit seinem Debüt 2014 mit seinem autofiktionalen Kindheitsbericht „Das Ende von Eddy“ (deutsch 2015) hat der 1992 in einem Dorf in Nordostfrankreich geborene Édouard Louis nahezu im Zwei-Jahres-Abstand Bücher veröffentlicht, die inzwischen als eine Chronik der Lebensumstände des Prekariats in der französischen Provinz gelesen werden können. In „Anleitung ein anderer zu werden“ hat er seinen eigenen Aufstieg vom gehänselten schwulen Dorfjungen zum Jungstar der Pariser Literaturszene beschrieben, in „Wer hat meinen Vater umgebracht“ die Lebensgeschichte seines Vaters und in „Die Freiheit einer Frau“ die seiner Mutter erzählt.