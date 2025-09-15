Neuer Roman von Leif Randt: „Let’s talk about feelings“ – Wenn Millenials in die Jahre kommen

Vielleicht ist Coolness ja das Hauptproblem, ein Kult um das Erscheinen, von dem aus betrachtet schon allein die Frage, worum es eigentlich geht, als hoffnungslos uncool erscheint. Auf dem Planeten der Coolheit herrscht ein munterer Gestaltenwandel, statt Inhalten dominieren Oberflächen, die sich allein durch Muster des Unterschiedenseins voneinander abheben. Was gerade noch rechts war, könnte nun links einen hübschen Effekt machen oder umgekehrt, der wahre Snob erfährt als Fußballproll seinen ultimativen Kick, am Ende ist Wolfsburg das bessere Berlin und die billige chinesische Raubkopie der letzte Schrei. Nicht mehr die Kunst, sondern die Distinktionslogik der Mode liefert die oberste Richtschnur einer richtungslosen, konsumbewussten Umwertung aller Werte, Hauptsache anders.