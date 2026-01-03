 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Alltag eines Neonazis

Neuer Roman von Yoko Tawada Alltag eines Neonazis

, aktualisiert am 03.01.2026 - 11:57 Uhr
Neuer Roman von Yoko Tawada: Alltag eines Neonazis
1
Yoko Tawada zeichnet eine Gesellschaftsporträt aus ungewöhnlicher Perspektive. Foto: imago images/Kyodo News/Verlag

In „Eine Affäre ohne Menschen“ erzählt die japanische Autorin auf einzigartige Weise vom Aufstand der Dinge gegen einen politischen Irrläufer.

Kultur: Stefan Kister (kir)

Bei dem Schreiben über den neuen Roman von Yoko Tawada könnte es passieren, dass man sich von den Buchstaben der Tastatur streng beobachtet fühlt. Denn man lernt darin, dass wir bei allem, was wir tun, Zeugen haben. Normalerweise allerdings bleiben sie stumm.

 

Nicht so bei der 1960 in Tokio geborenen Autorin, die in ihrem Schreiben ein einzigartiges literarisches Import- und Exportunternehmen zwischen ihrem Geburtsland und der Wahlheimat Deutschland gegründet hat. Wie Sendboten verkehren ihre sowohl auf Japanisch wie auf Deutsch geschriebenen Bücher von einem Reich der Zeichen in das andere, beladen mit kostbaren Erfahrungen, wie Sprache unseren Weltzugang prägt.

Das jüngste Buch der alljährlich für den Literaturnobelpreis gehandelten Autorin, „Eine Affäre ohne Menschen“, bringt nun jene Umgebung zum Sprechen, in die das sehr tägliche Handeln gestellt ist, was für die Handlungsführung prompt nicht unerhebliche Konsequenzen mit sich bringt. Während die zeitgenössische Literatur gerade nicht ohne Grund alle Arten personalen Erzählens entfesselt, um die in eine Vielzahl von Perspektiven zersplitterte Wirklichkeit einzufangen, begibt sich Yoko Tawada an den entgegengesetzten Pol, an dem nicht mehr Personen, sondern Dinge Schalten und Walten. Wobei: Wenn sie es denn tun, einige nämlich geben hier der Reihe nach den Geist auf. Aber das ist schon Teil der Geschichte, die sich über 44 Tage hinweg entfaltet.

In Pieter Bruegels „Landschaft mit dem Sturz des Ikarus“ findet die entscheidende Szene am Rand rechtsaußen statt. Aber nicht nur das verbindet das Bild mit dem Gesellschaftsporträt von Yoko Tawada. Foto: imago images/UIG

Ihre Protagonisten sind Duschköpfe, Kaffeemaschinen, Sneaker, während die, die damit umgehen oder darin stecken, sich mit einer Nebenrolle begnügen müssen. So scheint es zumindest zunächst. Wenn die Dinge aufsässig werden, zeigt sich erst, welchen Platz sie einnehmen, umso mehr, wenn sie beginnen, ihren Dienst zu verweigern und in einen Dornröschenschlaf verfallen. Es beginnt mit der Kaffeemaschine, die an Tag 3 nach Knopfdruck einfach stur bleibt. An Tag 7 folgt der Rasierer, wenig später kommt aus dem Duschkopf nur noch kaltes Wasser, an Tag 11 signalisiert der Drucker Papierstau. Aber ganz schlimm wird es an Tag 26, als der Handteller dunkel bleibt. Denn natürlich gibt es auch hier eine Hierarchie unter den Dingen, und der Handteller ist nichts anderes als das kluge Telefon, das alle in den Händen halten, ohne zu merken, wer hier wen im Griff hat.

Runen, Kreuze und Parolen in Fraktur

Man könnte das Erzählverfahren anfangs für die Repoetisierung einer abgegriffenen, ausdruckslosen Lebenswelt halten: Wenn „gegen die Innenseite des Damenrocks aus Kupfer und Zinn eine metallene Zunge Gottes schlägt“, erwacht man aus gedankenlosem Schlaf in eine Wirklichkeit, in der ein altmodischer Wecker einen neuen Tag voll unverbrauchter Wahrnehmungen verspricht. Aber je tiefer man eindringt, desto bedrohlicher erweist sich, was sich im Hintergrund abspielt.

Da häufen sich Zeichen und Zahlen, die sich um die Farbe Braun gruppieren, Doppelachter, die mit dem achten Buchstaben des Alphabets verboten grüßen, Runen und Kreuze, Parolen in Fraktur. Wie in einem Vexierbild ist, was sich daraus ergibt, in den Aufstand der Dinge eingezeichnet. Ja, womöglich ist diese dunkeldeutsche Affäre überhaupt das, was ihn motiviert. Es bleibt die Aufgabe der Lesenden, das Geschehen aus Spuren zu rekonstruieren.

Seltsame Sexszenen

Offensichtlich ist der zu den Sneakers Gehörige jemand, der schon einmal im Knast war, was wohl mit seinem politischen Rechtshändertum zu tun hat; sein Tagwerk im Büro muss man als Wiedereingliederungsmaßnahme begreifen. Nachts kann er in die dingliche Ausstattung der Nachbarwohnung blicken, worin, wie es aussieht, eher Linkshänder zugange sind, die sich auf ihre Weise rüsten. „Die menschlichen Ideologien sind eine dünne Staubschicht auf den Materialien“, heißt es an einer Stelle.

Irgendwann begegnen sich zwei Kaffeetassen, die über weltanschauliche Gräben hinweg eine zerbrechliche Amour fou begründen. Und vielleicht war man noch nie Zeuge so seltsam indirekter Sexszenen. Am Ende fügt die Liebe die Scherben einer verkorksten Neonazibiografie zu etwas Hoffnungsvollerem zusammen. Parallel zum Entschlüsselungsprozess der Botschaften, die die Dinge senden, läuft nämlich das Erwachen eines tätowierten völkischen Nobodys zum Ich.

Unsere Empfehlung für Sie

Jetzt den Literatur-Newsletter abonnieren

Literatur-Newsletter aus der Redaktion Jetzt "StZ Lesezeichen" abonnieren

Bücher sind Schlüssel zur Welt: Jeden Mittwochvormittag schicken wir Ihnen mit dem Newsletter "StZ Lesezeichen" eine Auswahl unserer besten Geschichten aus dem literarischen Leben nach Hause.

Es gibt von dem flämischen Renaissancemaler Pieter Bruegel dem Älteren ein Bild, das die Bedeutungsebenen kunstvoll verschleift: Es zeigt eine weite Küstenlandschaft mit Alltagsszenen. Groß im Vordergrund pflügt ein Bauer seinen Acker, das Eigentliche aber geschieht beiläufig: Beinahe unbemerkt verschwindet Ikarus nach seinem Himmelsturz am rechten unteren Bildrand in den Wogen.

Auf ähnliche Weise erzählt Yoko Tawada von den falschen Mythen und hochfahrenden rechten Herrenmenschenphantasmen, die unsere Gesellschaft auseinandertreiben. Dass ihr eigenwilliger Bildungsroman eine gute Wendung nimmt, ist dem wachsamen Animismus der Dinge zu danken. Auf diese Weise der Beseelung sollte man sich aber nicht verlassen.

  • Yoko Tawada: Eine Affäre ohne Menschen. Konkursbuch Verlag Claudia Gehrke, Tübinge. 170 Seiten, 15 Euro.

Info

Autorin
Yoko Tawada, 1960 in Tokio geboren, studierte Literaturwissenschaft in Tokio, Hamburg und Zürich, lebt seit 1982 in Deutschland und seit 2006 in Berlin und schreibt auf Japanisch und Deutsch Prosa, Lyrik, Essays, Theater- und Hörspiele. Für ihr formal und sprachlich experimentelles Werk über Übersetzung, Migration und Mehrsprachigkeit wurde sie mit zahlreichen internationalen Auszeichnungen geehrt, mit der Goethe Medaille, dem Kleist Preis, dem National Book Award for Translated Literature sowie jüngst dem Nelly Sachs Preis.

Verlag
Yoko Tawadas Bücher erscheinen im Tübinger Konkursbuch Verlag, der in diesem Jahr mit dem Großen Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet wurde. Zu feiern gibt es außerdem neben dem Nelly-Sachs-Preis für Yoko Tawada die 40. Ausgabe des Jahrbuchs für Erotik „Mein heimliches Auge“.

Weitere Themen

Neuer Roman von Yoko Tawada: Alltag eines Neonazis

Neuer Roman von Yoko Tawada Alltag eines Neonazis

In „Eine Affäre ohne Menschen“ erzählt die japanische Autorin auf einzigartige Weise vom Aufstand der Dinge gegen einen politischen Irrläufer.
Von Stefan Kister
„Tatort“-Vorschau Schwarzwald: So gruselig ist der aktuelle Fall von Tobler und Berg

„Tatort“-Vorschau Schwarzwald So gruselig ist der aktuelle Fall von Tobler und Berg

Das Team Tobler und Berg wird mit einem Mädchen konfrontiert, deren Eltern verschwunden sind. Was erwartet die Zuschauer?
Von Carolin Klinger
ZKM: Ulrich Bernhardt: Alle reden vom Wetter. Wir nicht.

ZKM: Ulrich Bernhardt Alle reden vom Wetter. Wir nicht.

Ulrich Bernhardt ist ein Pionier der Medienkunst. Bekannt wurde er aber durch ein Plakat, das bis heute symbolisch für die 1968-er Bewegung ist.
Von Adrienne Braun
Designer Philippe Starck: „Trends sind etwas für Leute, die Design um des Designs willen lieben“

Designer Philippe Starck „Trends sind etwas für Leute, die Design um des Designs willen lieben“

Aus unserem Archiv – Philippe Starck hat wie kaum ein anderer die 80er Jahre geprägt. Ein Gespräch über demokratisches Design und das Interieur von Restaurants.
Von Anja Wasserbäch
Intendant Axel Preuß: „Komödie ist das Theater der Stunde“

Intendant Axel Preuß „Komödie ist das Theater der Stunde“

Die Komödie im Marquardt feiert 2026 ihren 75. Geburtstag. Aber braucht Stuttgart überhaupt ein eigenes Komödienhaus? Der Chef findet: Unbedingt!
Von Tim Schleider
„Tatort“-Kritik aus Dresden: Alles ein bisschen viel ohne Karin

„Tatort“-Kritik aus Dresden Alles ein bisschen viel ohne Karin

Eine blutverschmierte Frau und eine schlimme Ahnung halten die Kripo-Dresden auf Trab. Was taugte „Nachtschatten“ mit dem dezimierten Dresdner „Tatort“-Team Winkler und Schnabel?
Von Michael Setzer
Unsere Häuser Region Stuttgart 2025: Das sind 6 der architektonisch gelungensten Häuser rund um Stuttgart

Unsere Häuser Region Stuttgart 2025 Das sind 6 der architektonisch gelungensten Häuser rund um Stuttgart

Vom minimalistischen Einfamilienhaus auf einem Lost Place bis zur perfekt sanierten Scheune: Eine Rückschau auf gelungene Umbauten und neue Wohnhäuser in der Stuttgarter Region.
Von Nicole Golombek, Tomo Pavlovic
Konzert-Vorschau: Das sind die Pop-Highlights des Jahres 2026 in Stuttgart

Konzert-Vorschau Das sind die Pop-Highlights des Jahres 2026 in Stuttgart

Helene Fischer im Stadion, Die Toten Hosen auf dem Wasen und Katy Perry auf dem Schlossplatz: Wir haben die wichtigsten Konzertevents des Jahres 2026 in Stuttgart zusammengestellt.
Von Gunther Reinhardt
Finale für Eric Gauthiers SWR-Doku: „Jeder Mensch ist extrem talentiert“: Eine Tanzreise nach Skandinavien

Finale für Eric Gauthiers SWR-Doku „Jeder Mensch ist extrem talentiert“: Eine Tanzreise nach Skandinavien

Die letzte Folge der SWR-Filmdoku-Serie „Dance Around the World“ führt in den hohen Norden. Reiseleiter Eric Gauthier begegnet dort Künstlern, die eine ganz besondere Botschaft teilen.
Von Andrea Kachelrieß
Netflix und Co.: Streamingtipps: Die 11 besten neuen Serien im Januar

Netflix und Co.: Streamingtipps Die 11 besten neuen Serien im Januar

Ein „Game of Thrones“-Spin-off, die Fortsetzung von „Bridgerton“ – und ein neuer Streamingdienst, der sich mit Netfllix & Co. anlegt: Diese Serien sollten Sie im Januar nicht verpassen.
Von Gunther Reinhardt
Weitere Artikel zu Roman Tübingen Stuttgart kritik Video
 
 