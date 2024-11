Der Kernener Gemeinderat hat grundsätzlich den Weg freigemacht für den neuen „Rundweg Stetten“. Das Ausmaß der Realisierung wird allerdings von der Höhe der Förderung durch Region und Land abhängen.

Harald Beck 04.11.2024 - 17:35 Uhr

An 13 Stationen erfahren Besucher im Bereich um Yburg, Klettergarten und Glockenkelter in Stetten künftig mehr über Weingenuss, Waldgenuss und Landgenuss. Interaktive Elemente und Audioguides, so sieht es das Konzept für den Rundweg Stetten vor, dem der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt hat, bieten spannende Informationen über Weinbau, Natur und lokale Geschichte. Die Umsetzung des Rundwegs, so die bisherige Planung, erfolgt Schritt für Schritt in den Jahren 2025 bis 2027. Der Gemeinderat hat beschlossen, für das Projekt einen Eigenanteil von maximal 220 000 Euro bereitzustellen.