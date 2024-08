Die S-Bahn Stuttgart bekommt ab 1. September einen neuen Leiter, der sieben Jahre Erfahrung mit den Münchner S-Bahn-Netz mitbringt – und den auch etwas mit der Region verbindet.

Andreas Geldner 28.08.2024 - 15:47 Uhr

Vom ersten September an steht die S-Bahn-Stuttgart unter neuer Leitung. Matthias Glaub war in den vergangenen sieben Jahren als Geschäftsleiter der S-Bahn München mit so manchen Problemen konfrontiert, die ihn auch in der Region begleiten werden. Er habe, so schreibt die Deutsche Bahn zu seiner Vorstellung, in der bayerischen Metropole trotz eines hart umkämpften Arbeitsmarktes die Personalgewinnung forciert und so zu einem verlässlichen Zugbetrieb beigetragen. Insgesamt ist das dortige schon sechs Jahre früher als in Stuttgart gestartete S-Bahn-System etwas pünktlicher als das in der hiesigen Region.