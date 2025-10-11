Neuer Skatepark in Sindelfingen Modern, innovativ und attraktiv
Sindelfingen eröffnet neuen Skatepark am Glaspalast. Sogar der OB dreht zu diesem Anlass eine Runde auf dem BMX-Rad.
Sindelfingen eröffnet neuen Skatepark am Glaspalast. Sogar der OB dreht zu diesem Anlass eine Runde auf dem BMX-Rad.
Offiziell eröffnet wurde am Donnerstagnachmittag der neue Skatepark am Sindelfinger Glaspalast. Die Anlage umfasst eine Fläche von rund 1200 Quadratmetern mit Street-Elementen und einer Bowl mit 300 Quadratmetern. Die „modernste, innovativste und attraktivste Skateanlage in Süddeutschland“, schwärmte Oberbürgermeister Markus Kleemann. Und drehte als Premiere auch gleich selbst einige Runden auf einem kurzerhand ausgeliehenen BMX-Rad. Er könne ja künftig auch nach Dienstschluss bei Dunkelheit weiter üben, witzelte dass Stadtoberhaupt. Denn durch eine Flutlichtanlage ist der Skatepark auch in den Abendstunden nutzbar.