Wer in diesen Tagen ein Stadion in Deutschlands Eliteklasse besucht, auf den wartet eine Neuerung. Auch beim VfB Stuttgart.

Aufmerksamen Stadionbesuchern ist es längst aufgefallen. Auch in Stuttgart. Zwei Heimspiele hat der Club aus Cannstatt in diesem noch jungen Jahr bisher absolviert. Und in beiden Spielen gab es auf den Anzeigetafeln nach Ablauf der regulären Spielzeit und nach der Ansage des Stadionsprechers Holger Laser, wie viele Minuten es noch obendrauf gibt, eine neue Position zu entdecken.

Denn dort wird die Nachspielzeit ab sofort angezeigt. Also etwa +4 Minuten. Dazu gibt es eine mitlaufende Uhr, die anzeigt, wie viel der Nachspielzeit bereits absolviert wurde. Und zwar sowohl vor dem Halbzeitpfiff als auch vor dem Schlusspfiff. Eingeführt wurde diese Regelung von der DFL zu Jahresbeginn, der Service existiert also noch nicht lange.

Bei VfB-Spielen gibt es einen neuen Service. Foto: Marijan Murat/dpa

Auch beschlossen ist er erst seit wenigen Wochen. Bei ihrer letzten Sitzung am 4. Dezember entschied die DFL, diesen Service nun ab dem 1. Januar 2026 flächendeckend anzubieten. Er reiht sich also in eine Liste diverser Neuerungen ein, die es mittlerweile gibt, um den Stadionbesuchern mehr Informationen an die Hand zu geben.

Dazu gehören auch die Durchsagen der Schiedsrichter nach VAR-Entscheidungen über die Stadionboxen.