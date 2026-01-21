Wer in diesen Tagen ein Stadion in Deutschlands Eliteklasse besucht, auf den wartet eine Neuerung. Auch beim VfB Stuttgart.
Aufmerksamen Stadionbesuchern ist es längst aufgefallen. Auch in Stuttgart. Zwei Heimspiele hat der Club aus Cannstatt in diesem noch jungen Jahr bisher absolviert. Und in beiden Spielen gab es auf den Anzeigetafeln nach Ablauf der regulären Spielzeit und nach der Ansage des Stadionsprechers Holger Laser, wie viele Minuten es noch obendrauf gibt, eine neue Position zu entdecken.