Am Donnerstag geht in Leinfelden der Stadtbahn-Halt Neuer Markt ans Netz. Am Jugendhaus Areal wird deshalb diskutiert und gefeiert.

Natalie Kanter 16.10.2024 - 08:00 Uhr

Am Donnerstagnachmittag wird ein erster Zug den neuen U 5-Haltepunkt in Leinfelden – Neuer Markt (Euchner) – anfahren. Geladene Gäste haben die Möglichkeit, bei der Jungfernfahrt dabei zu sein, die an der Hauptverwaltung der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) in Stuttgart startet. Dieser Zug fährt über die bisherige Endhaltestelle Leinfelden Bahnhof hinaus bis zum Neubaugebiet Schelmenäcker.