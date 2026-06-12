Fußballstar David Beckham bekommt einen Stern auf dem «Walk of Fame» in Hollywood. Tom Cruise hält eine Lobrede. Und auch Ehefrau Victoria Beckham lobt ihren Mann und beweist Humor.
12.06.2026 - 22:33 Uhr
Los Angeles - Victoria Beckham hat die Ehrung ihres Ehemanns David Beckham auf dem Hollywood "Walk of Fame" mit einem Scherz über ihre eigene Film-Vergangenheit aufgelockert. Sie habe erwartet, den Stern für ihr Mitwirken in dem Film "Spice World" zu erhalten. Für die Auszeichnung brauche es aber wohl etwas mehr, sagte die 52-Jährige selbstironisch. Die 1997 erschienene britische Filmkomödie über eine Woche im Leben der Band Spice Girls wurde verrissen.