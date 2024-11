Mehr als 80 Sorten Tee, Matcha, Tee-Schoko, Kalender und Accessoires für das Zuhause: Der Store Paper & Tea hat neu neben der Stiftskirche eröffnet. Wir haben dort vorbeigeschaut.

Carina Kriebernig 21.11.2024 - 06:00 Uhr

Tee soweit das Auge reicht: Gegenüber der Stiftskirche hat in Stuttgart-Mitte der Tee-Franchise Paper & Tea eröffnet. Es ist bereits der 38. Store in Europa. Gegründet wurde das Unternehmen vor zwölf Jahren in Berlin. Innerhalb des letzten Jahres wurde kräftig expandiert – die günstigeren Mieten in den Toplagen europäischer Innenstädte führten das Tee-Unternehmen nach Dänemark, Norwegen, in die Niederlande, die Schweiz, nach Österreich und Deutschland, verrät Store-Managerin Susanne Bäuerle-Eggert.