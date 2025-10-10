Fast wie aus dem Nichts: Aldi eröffnet seine Filiale in Steinheim

Bei dem Discounter in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) können Kunden seit dem Freitagmorgen einkaufen. Bei der Kita auf dem Dach ist aber noch Geduld gefragt.

Christian Kempf 10.10.2025 - 15:48 Uhr

Die Verantwortlichen von Aldi-Süd haben vermutlich nicht allzu viele Projekte gestemmt, bei denen sich die Vorbereitungsphase so zäh gestaltete wie bei der neuen Filiale in Steinheim. Das Vorhaben wurde unter anderem von Eidechsen ausgebremst, die sich auf dem Gelände an der Bahnhofstraße tummelten. Zudem musste wegen eines Altenheims in der Nähe beim Schallschutz nachjustiert werden. Wie geschmiert schienen dann aber die Bauarbeiten selbst zu laufen. Ziemlich überraschend, selbst für den ein oder anderen Steinheimer, und ohne viel Tamtam wurde der Supermarkt bereits am Freitagmorgen eröffnet.