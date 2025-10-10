Bei dem Discounter in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) können Kunden seit dem Freitagmorgen einkaufen. Bei der Kita auf dem Dach ist aber noch Geduld gefragt.

Die Verantwortlichen von Aldi-Süd haben vermutlich nicht allzu viele Projekte gestemmt, bei denen sich die Vorbereitungsphase so zäh gestaltete wie bei der neuen Filiale in Steinheim. Das Vorhaben wurde unter anderem von Eidechsen ausgebremst, die sich auf dem Gelände an der Bahnhofstraße tummelten. Zudem musste wegen eines Altenheims in der Nähe beim Schallschutz nachjustiert werden. Wie geschmiert schienen dann aber die Bauarbeiten selbst zu laufen. Ziemlich überraschend, selbst für den ein oder anderen Steinheimer, und ohne viel Tamtam wurde der Supermarkt bereits am Freitagmorgen eröffnet.

 

Es habe sich in der Tat um ein Soft-Opening ohne große Feier gehandelt, sagt der Steinheimer Bürgermeister Thomas Winterhalter, dessen erste Eindrücke positiv sind. Als „zeitgemäß, hell und freundlich“ beschreibt er den Laden. „Das ist ein Aldi nach heutigen Standards und ein Zugewinn für die Stadt“, fasst er zusammen. Der Rathauschef würde sich wünschen, dass sich die neue Filiale auch als Zugpferd für die ganze Innenstadt entpuppt und in den dort liegenden Geschäften der Umsatz angekurbelt wird. „Da bin ich sehr gespannt, ob das gelingt“, sagt er.

Gespannt sein darf man auch, wie einmal die Kita ausschauen wird, die im ersten Obergeschoss des Gebäudes entstehen soll. Die ist nämlich im Gegensatz zu der Filiale noch nicht fertig. Mädchen und Jungs sollen hier voraussichtlich vom nächsten Kindergartenjahr an im Sommer 2026 betreut werden, kündigt Thomas Winterhalter an.