Edin Terzic kehrt offenbar an die Seitenlinie zurück. Der 43-Jährige soll den Trainerposten beim spanischen Club Athletic Bilbao übernehmen.

dpa 23.04.2026 - 18:22 Uhr

Bilbao - Knapp zwei Jahre nach seinem freiwilligen Abschied bei Borussia Dortmund steht Edin Terzic vor der Rückkehr an die Seitenlinie. Laut spanischen Medienberichten wird der 43 Jahre alte Fußball-Lehrer im Sommer Trainer von Athletic Bilbao. Terzic tritt demnach beim Tabellen-Neunten der spanischen La Liga die Nachfolge von Ernesto Valverde an, der den Verein am Saisonende verlässt.