Im Ludwigsburger Schloss wird wegen der großen Nachfrage ein Trausaal für fast 100 Gäste eingerichtet. Die Termine für 2026 stehen jetzt fest und können gebucht werden.
08.08.2025 - 06:00 Uhr
Es ist der schönste Tag im Leben vieler Paare: die Hochzeit. Der Wunsch nach einem unvergesslichen Ambiente ist groß. Kein Wunder also, dass das Ludwigsburger Residenzschloss und das Schloss Favorite sich großer Beliebtheit als Hochzeitslocations erfreuen. Paare mit großen Hochzeitsgesellschaften mit mehr als 40 Personen mussten bisher darauf verzichten. Darauf hat die Schlossverwaltung nun reagiert und einen Trausaal für fast 100 Personen bereitgestellt. Die Trauungstermine für 2026 stehen inzwischen fest und können ab sofort gebucht werden.