Der Wahnsinn hat längst begonnen. In der Vorweihnachtszeit beschenkt werden wollen mittlerweile nicht nur Kinder, sondern auch Haustiere. Muss das sein?

Alexandra Kratz 19.11.2024 - 18:00 Uhr

Für Eltern ist die Adventszeit eine Herausforderung. Das Haus soll in vorweihnachtlichem Glanz erstrahlen, Häppchen für die Schulweihnachtsfeier müssen vorbereitet und Kekse für den Sonntagskaffee gebacken werden. Der Geschenkekauf lässt sich auch nicht mehr lange hinauszögern. Doch bevor der große Herzenswunsch an Heiligabend erfüllt werden kann, gilt es, seinen Lieben 24 Mal eine kleine Freude zu machen und so die Wartezeit auf das Fest ein bisschen zu verkürzen. Adventskalender gibt es schon ewig. Den ersten soll der evangelische Theologe Johann Hinrich Wichern 1839 für die Mädchen und Jungen in einem Kinderheim geschaffen haben. Er stellte pro Tag eine Kerze auf ein Wagenrad. Heutzutage ist das viel komplizierter. Wer als Mutter oder Vater was auf sich hält, bastelt selbst einen Adventskalender, zum Beispiel aus Klopapierrollen.