Eine Realschule in München hat die Holzstäbchen bereits generell verboten. Ist der Trend auch schon in Stuttgart angekommen?
Vapes werden immer beliebter. Die moderne Form der E-Zigarette, in der eine zumeist nikotinhaltige Flüssigkeit erhitzt und dann eingeatmet wird, verführt vor allem junge Menschen zum Rauchen. „Eine aktuelle Studie zeigt, dass schon Grundschulkinder auf Vapes aufmerksam werden. In der Tat konsumieren teils bereits Zehnjährige regelmäßig E-Zigaretten“, sagte Hendrik Streeck, der Beauftragte der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, vor Kurzem gegenüber der Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK). Die bunten Verpackungen und fruchtigen Aromen würden gezielt Kinder ansprechen und harmlos wirken. Doch Nikotin in jeder Form mache abhängig und verursache schwere Gesundheitsschäden.