Wer durch die Friedrichstraße in Steinheim spaziert, stößt unweigerlich auf den Namen Daunquart. Das Firmenlogo des Sanitär-, Blech- und Heizungsspezialisten prangt an mehreren Gebäuden. Das Unternehmen ist tief in der Stadt verwurzelt. Vor 141 Jahren wurde der Betrieb hier aus der Taufe gehoben. Es fiel den Geschäftsführern Martin und Maxim Daunquart folglich nicht leicht, den Sitz nach so langer Zeit aus Steinheim weg zu verlagern. Doch inzwischen ist der Umzug über die Bühne gegangen – und die Fäden laufen in der Raiffeisenstraße 18 im benachbarten Murr zusammen.