In diesen Tagen treffen die ersten Fragebögen zum neuen Wehrdienst ein. Der Chef des Personalamtes preist das schwedische Vorbild und erklärt, wie es weitergeht.
18.01.2026 - 06:15 Uhr
Köln - Zum Start des neuen Wehrdienstes hat die Bundeswehr die Kapazitäten für die militärische Grundausbildung erhöht. Insgesamt gebe es nun rund 35.000 bis 40.000 Ausbildungsplätze, sagt der Personalchef der Streitkräfte, Generalleutnant Robert Sieger, der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist eine deutliche Zunahme gegenüber den letzten Jahren."