Ein Spaziergang durch die winterlichen Weinberge bei Mundelsheim ist dieser Tage durchaus erfrischend. Neuerdings ist er aber auch noch überaus lehrreich. Ein neuer Weinerlebnispfad nahe des Böcklers wurde jüngst eingeweiht. Er entstand mit dem Käsbergkeller Mundelsheim und dank einer Förderung durch das Land. Wer etwas Weinwissen, Geduld und Spaß an Spielchen mitbringt, kann sogar etwas gewinnen. So wird der Spaziergang für Groß und Klein zum Erlebnis.

Parkplätze in der Nähe

Praktisch: Auf dem Wanderparkplatz oberhalb von Mundelsheim, an der Landesstraße Richtung Ottmarsheim, kann man das Auto gut abstellen. Von dort sind es nur wenige Schritte zur ersten Station des Weinerlebnispfades. Die Strecke ist komplett barrierefrei und auch nicht besonders steil. Sie ist somit für Kinderwagen, Rollatoren und Co. gut geeignet. Für die Strecke braucht man einfach etwa 30 Minuten – je nachdem, wie lange man an den Stationen anhält.

Lesen Sie auch

Diese Stationen gibt es

Wie läuft die Arbeit im Weinberg? Wie wird aus der Traube eigentlich Wein? Hat der Wengerter im Winter gar nichts zu tun? Und welche Tiere leben hier eigentlich? Fragen über Fragen. An vier Stationen kann man ganz spielerisch die Antworten darauf finden. Etwas Wein-Wissen gehört schon dazu, aber die Texte und Aufgaben sind extra so konzipiert, dass sowohl Kinder als auch Erwachsene gefordert sind und zugleich ihren Spaß am Lösen haben können.

Wie wird aus einer Traube Saft und Wein? An dieser Station erfährt man es. Foto: Sandra Lesacher

Spektakuläre Aussicht

Wer je oberhalb von Mundelsheim in den Steillagen gewandert ist, weiß, dass es sich hier um ein ganz besonderes Fleckchen Erde handelt. Der Ausblick ist atemberaubend: die Weinberge, die Neckarschleife… All das hat man auf dem neuen Weinerlebnispfad stets im Blick. An einer Station gibt es zudem Bilder von der Aussicht auf Weinberge und Neckar in verschiedenen Jahreszeiten. Hier geht es übrigens darum, wann welche Arbeiten im Wengert anstehen. Es ist nämlich keinesfalls so, dass der Wengerter im Winter nichts zu tun hat.

Leckerer Gewinn

Nicht nur jetzt zur Eröffnung, auch zukünftig gilt: Wer die Fragen an drei der vier Stationen erfolgreich beantwortet hat, bekommt eine Belohnung. Einfach mit dem Smartphone Fotos von den richtigen Lösungen auf den Tafeln machen und auf dem Rückweg in Mundelsheim in der Vinothek des Käsbergkellers vorbeischauen. Zu den Öffnungszeiten gibt es dann ein 0,25-Liter-Fläschchen Wein beziehungsweise Traubensaft für die Kinder.

Verpflegung mitbringen

Natürlich gibt es mitten in den Weinbergen keinen Kiosk. Aber mit etwas Glück feiern die Mundelsheimer mal wieder ein Fest – das tun sie gern und häufig. An vielen Wochenenden hat der Weinausschank auf dem Böckler nahe des Weinerlebnispfades geöffnet. Erst recht, seit es dort neuerdings einen Stromanschluss gibt, sodass nicht immer ein Trafo hin- und hertransportiert werden muss.

Fazit

Der Weinerlebnispfad lohnt sich! Der Weg durch die Weinberge samt Aussicht ist an sich schon ein Genuss. Die vier neuen Tafeln mit den Aufgaben sind richtig gut gemacht und machen Spaß. Dass es als Belohnung ein Viertele gibt, freut das Schwabenherz.