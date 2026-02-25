 
Neuer Wohnraum geplant: Gemeinde Ehningen kauft Zweygart-Areal
Das Gewerbegrundstück Hintere Burgwiesen 2 wechselt den Eigentümer. Foto: Stefanie Schlecht

Die Gemeinde hat das 1,3 Hektar große Gelände in den Hinteren Burgwiesen erworben. Auf der Fläche des bisherigen Logistikzentrums soll Wohnraum für Familien entstehen.

Böblingen: Veronika Andreas (va)

Ein zentrales Gewerbegrundstück wechselt den Besitzer: Die Gemeinde Ehningen hat das rund 1,3 Hektar große Areal Hintere Burgwiesen 2 gekauft. Der Gemeinderat beschloss am Dienstagabend zudem einen städtebaulichen Vertrag mit der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH. Klar ist: Das Gebiet soll neu geordnet werden. Auf dem Gelände soll künftig Wohnraum für Familien entstehen. Unklar ist hingegen, was es mit dem Wegzug des Logistikzentrums auf sich hat.

 

Auf dem Gelände steht derzeit das Logistikzentrum der Zweygart Fachhandelsgruppe. Das Unternehmen wird den Standort in Ehningen aufgeben, die Fläche allerdings noch rund zwei Jahre nutzen. In dieser Zeit will die Gemeinde die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine künftige Bebauung schaffen. Der Ehninger Bürgermeister Lukas Rosengrün spricht von einer strategischen Entscheidung. Die Fläche am Ortsrand spiele eine „Schlüsselrolle“ für die Weiterentwicklung des Bereichs. „Die Gemeinde sieht die Chance, das Gebiet neu zu ordnen“, sagt Rosengrün.

Die Gemeinde ist schon länger im Austausch mit Zweygart

Auf die Frage nach der künftigen Nutzung erklärt er, es sei vorgesehen, dort Wohnraum für Familien zu ermöglichen. Erste Überlegungen lägen vor. Die konkrete bauleiterische Ausgestaltung obliege jedoch dem Gemeinderat. „Das möchten wir als Verwaltung nicht vorwegnehmen. Der Prozess wird den Gemeinderat zeitnah beschäftigen.“

Dem Erwerb gingen nach Angaben des Bürgermeisters mehr als vier Jahre Gespräche mit der Zweygart Fachhandelsgruppe voraus. Das Ziel sei es gewesen, betriebliche Interessen und die städtebaulichen Ziele der Gemeinde miteinander abzustimmen. Mit dem Kauf habe sich die Kommune nun die notwendige Handlungsfähigkeit gesichert, um das Gebiet strukturell neu zu ordnen und langfristig in die Gesamtentwicklung Ehningens einzubetten.

Die LBBW Kommunalentwicklung übernimmt als Erschließungsträger die technische Umsetzung – vom Bau der Straßen bis zur Verlegung der Versorgungsleitungen. Auch beim Wohngebiet Bühl oder der Erschließung des Gewerbegebiets Leimental/Mahden habe man mit der LBBW zusammengearbeitet, so Rosengrün. Die politische und planerische Steuerung bleibt jedoch beim Gemeinderat. Damit zeichnet sich ein grundlegender Wandel für das Areal ab: Wo heute noch Logistik betrieben wird, könnten in einigen Jahren bereits Familien wohnen.

Von Veronika Andreas
