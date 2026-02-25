Neuer Wohnraum geplant Gemeinde Ehningen kauft Zweygart-Areal
Die Gemeinde hat das 1,3 Hektar große Gelände in den Hinteren Burgwiesen erworben. Auf der Fläche des bisherigen Logistikzentrums soll Wohnraum für Familien entstehen.
Ein zentrales Gewerbegrundstück wechselt den Besitzer: Die Gemeinde Ehningen hat das rund 1,3 Hektar große Areal Hintere Burgwiesen 2 gekauft. Der Gemeinderat beschloss am Dienstagabend zudem einen städtebaulichen Vertrag mit der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH. Klar ist: Das Gebiet soll neu geordnet werden. Auf dem Gelände soll künftig Wohnraum für Familien entstehen. Unklar ist hingegen, was es mit dem Wegzug des Logistikzentrums auf sich hat.