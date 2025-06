Nach dem jüngsten Serverausfall im Leobad, der mehrere Tage für Einschränkungen im Badebetrieb sorgte, gibt es Kritik am Umgang mit Inhaberinnen und Inhabern von Jahres- und Saisonkarten.

In einem Schreiben an unsere Zeitung heißt es, dass es für einige Stammgäste mit Dauerkarten „kaum nachvollziehbar“ gewesen sei, dass sie trotz gültiger Eintrittskarten das Bad nicht betreten durften – oder in einzelnen Fällen sogar gebeten wurden, das Gelände wieder zu verlassen. Für diese ständigen Besucher brauche man „keine Kassen- und Drehtürsysteme“, heißt es in dem Schreiben. Das Verhalten des Personals sei deshalb bei vielen Gästen auf „völliges Unverständnis“ gestoßen.

Auf Nachfrage unserer Zeitung hat sich die Stadt Leonberg, die für den Betrieb des Leobads verantwortlich ist, zu den Vorwürfen geäußert. In der Stellungnahme heißt es, dass zwar grundsätzlich auch bei einem Serverausfall der Zutritt für Dauerkartenbesitzer möglich sein sollte – im konkreten Fall habe jedoch „keine verlässliche Kontrolle oder Dokumentation des Zugangs mehr gewährleistet“ werden könne.

Räumung aus Gründen der Fairness und Sicherheit

„Um Unklarheiten und Ungleichbehandlungen zu vermeiden“ – etwa, warum bestimmte Gäste eingelassen werden können und andere nicht – sei am betreffenden Tag gegen 8.20 Uhr entschieden worden, das Bad vorübergehend komplett zu räumen und den Zugang für alle Gäste auszusetzen. Diese Maßnahme sei laut Stadt „aus Verantwortung gegenüber allen Badegästen“ getroffen worden und „diente der Fairness und sollte die Betriebssicherheit gewährleisten“.

Die Stadt bedauert die entstandenen Unannehmlichkeiten und kündigt an, die internen Abläufe „für künftige Ausnahmesituationen“ weiter verbessern zu wollen. Ziel sei es, „transparenter und robuster“ auf vergleichbare Störungen reagieren zu können.