Ullis Confiserie, Ulrike Maurers neuer Laden auf der Inneren Brücke in Esslingen, zeigt die ganze Vielfalt des kreativen Umgangs mit der Kakaobohne.
26.11.2025 - 08:00 Uhr
Der erste Blick fällt auf den riesigen Nikolaus: 60 Zentimeter hoch, thront er auf dem Tisch in der Mitte des Ladens in der Inneren Brücke 16 – umringt von kleineren Weihnachtsmännern, Adventskalendern, auch zum selber Befüllen, Lebkuchen und Marzipan. Auf der linken Seite des Raums türmen sich in der Pralinette genannten Glasvitrine Pralinen. Weiße, schwarze, karamellfarbene, mit und ohne Alkohol, mit Nugat und Mandelsplittern.