 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. „Filmriss“ gehört in Ludwigsburg nun zum Programm – dank einer neuen Bar

Neueröffnung „Filmriss“ gehört in Ludwigsburg nun zum Programm – dank einer neuen Bar

Neueröffnung: „Filmriss“ gehört in Ludwigsburg nun zum Programm – dank einer neuen Bar
7
Mohammed Aslan hat sich mit seiner „Filmriss“-Bar in Ludwigsburg einen Traum erfüllt. Foto: Julian Meier

In einer neuen Bar in der Seestraße dreht sich alles um Filme. Auch ohne Vorerfahrung glaubt Inhaber Mohammed Aslan, dass er sich in der Barszene etablieren kann.

Volontäre: Julian Meier (mej)

Wo früher die Ludwigsburger Kultkneipe „Rauchfang“ untergebracht war, dreht sich seit Kurzem alles um das Thema Filme. An der Wand hängen Plakate von aktuellen Kinoschlagern, im Flur ist die Decke der Hogwarts-Schule aus Harry Potter nachempfunden. Mit der Bar „Filmriss“ hat sich Mohammed Aslan einen Traum erfüllt. Am Montag war die offizielle Eröffnung.

 

Zusammen mit seiner Frau Tamara betreibt Aslan das Lokal in der Seestraße. Eigentlich arbeitet er als Produktionsarbeiter in der Autoindustrie. Erfahrung in der Gastronomie hat er keine – und doch schließt sich mit dem Filmriss für ihn ein Kreis.

Vom Schauspieler zum Barbetreiber

Mit 13 Jahren hatte Aslan seine erste Hauptrolle beim Kurz-Spielfilm „Halbe Portionen“, der von der Filmakademie Baden-Württemberg mit Sitz in Ludwigsburg produziert wurde. „Ich habe Filme immer geliebt und hatte auch Talent für das Schauspiel. Aber ich habe mir damals gedacht, dass mir das nicht das große Geld einbringt.“ Also ging Aslan stattdessen in die Autoindustrie, wo er seit sieben Jahren einen Vollzeitjob hat.

Doch auf Dauer war ihm das zu wenig. An einem Sonntagnachmittag Ende September lief Aslan durch die Seestraße in Ludwigsburg, als er das leerstehende Gebäude der ehemaligen „Rauchfang“-Bar entdeckte. Als er durch das Fenster in die verlassenen Räume schaute, kam ihm der Gedanke, selbst eine Bar zu eröffnen. Schon in diesem Moment hatte er eine genaue Vorstellung davon, wie die aussehen sollte – und dass sie Filme als Thema haben sollte.

Glühwein und gratis Popcorn

Rund zweieinhalb Monate später ist die Bar größtenteils eingerichtet, ein paar Details fehlen noch. Die Getränkekarte ist derzeit noch ein Provisorium. Fest steht, dass es sowohl alkoholische Getränke wie auch Softdrinks und Kaffee geben wird. Dazu kommen saisonal angepasste Getränke: Derzeit wirbt Aslan schon auf der Straße mit seinem Glühwein. Für seine Gäste steht dazu gratis eine Popcornmaschine bereit.

Besonders stolz sind Mohammed Aslan und seine Frau auf den Barbereich. Nicht fehlen darf dabei ein „Pulp Fiction“-Plakat. Foto: Julian Meier

Aslan ist seit vier Jahren mit seiner Frau verheiratet. Beide sind nun 30 Jahre alt und haben noch keine Kinder. „Wir haben uns gedacht: Wenn nicht jetzt, wann dann? Wir sind im perfekten Alter, um das zu machen“, sagt Aslan. Für ihn sei die Bar „eine Herzensangelegenheit“.

Verschiedene Events sind geplant

﻿Am Montagabend war die offizielle Eröffnungsfeier. „Wir hatten einen guten Start. Genau so soll es auch laufen“, meint Aslan. Die Bar soll zukünftig auch Studenten die Möglichkeit bieten, sich neben dem Studium ein wenig Geld zu verdienen. Aslan wird hingegen weiterhin seinem Vollzeitjob nachgehen. Derzeit helfen Verwandte im Barbetrieb mit.

Geplant sind auch verschiedene Events. An diesem Samstag etwa legt ab 22 Uhr ein DJ auf. Es soll aber auch Karaoke- und Filmabende geben. „Wir sind kein Club, wir sind eine Bar. Es soll einfach ein chilliger, gemütlicher Ort werden“, sagt Aslan. Große Gewinne verspricht er sich nicht. Viel wichtiger sei für ihn, dass die Bar läuft.

Unsere Empfehlung für Sie

Eröffnung am Donnerstag: Selbstbedienungs-Metzgerei in Marbach eröffnet

Eröffnung am Donnerstag Selbstbedienungs-Metzgerei in Marbach eröffnet

In der Metzgerei Bären in der Altstadt geht man neue Wege: Weil Personal fehlt, setzt man auf Selbstbedienung. Am Donnerstag war Pre-Opening.

„Wir haben hier in Ludwigsburg eine starke Barkultur. Da wollen wir uns etablieren“, sagt Aslan. Dass das gelingen wird, daran hat er keine Zweifel: „Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass wir das schaffen. Es gibt keine andere Option.“

Weitere Themen

Geschenkideen aus Ludwigsburg: Fünf Ideen für regionale Weihnachtsgeschenke

Geschenkideen aus Ludwigsburg Fünf Ideen für regionale Weihnachtsgeschenke

Fünf ausgewählte Geschäfte aus dem Kreis Ludwigsburg zeigen, wie vielfältig Geschenkideen aus der Region sein können – von Seifen über Spirituosen bis zu handgefertigten Accessoires.
Von Nicole Töppke
Eröffnung am Donnerstag: Selbstbedienungs-Metzgerei in Marbach eröffnet

Eröffnung am Donnerstag Selbstbedienungs-Metzgerei in Marbach eröffnet

In der Metzgerei Bären in der Altstadt geht man neue Wege: Weil Personal fehlt, setzt man auf Selbstbedienung. Am Donnerstag war Pre-Opening.
Von Sandra Lesacher
Grundsteuer Korntal-Münchingen: So teuer wird es für Grundstücks- und Immobilienbesitzer im neuen Jahr

Grundsteuer Korntal-Münchingen So teuer wird es für Grundstücks- und Immobilienbesitzer im neuen Jahr

In Korntal-Münchingen gelten von 2026 an neue Hebesätze für die Grundsteuer. Aus Sicht der Stadtverwaltung ist das keine Steuererhöhung – teurer wird es für Besitzer trotzdem.
Von Stefanie Köhler
Ensinger Häuser zu teuer?: Heißer Tipp für Mikrohäuser: „Aus der Region Stuttgart raus!“

Ensinger Häuser zu teuer? Heißer Tipp für Mikrohäuser: „Aus der Region Stuttgart raus!“

Mikrohäuser sind im Großraum Stuttgart wegen hoher Grundstückspreise teuer – das gilt auch für das neue Projekt in Vaihingen/Enz. Ein Experte rät: Am besten raus aufs Land.
Von Oliver von Schaewen
Vorverkauf beginnt am Freitag: Ludwigsburger Schlossfestspiele – Comeback für das Monrepos Open Air

Vorverkauf beginnt am Freitag Ludwigsburger Schlossfestspiele – Comeback für das Monrepos Open Air

Kunst müsse Brücken schlagen, sagt der Intendant Lucas Reuter, und setzt auf europäische Kooperationen. Auch das Monrepos Open Air wird es in neuer Form wieder geben.
Von Sabine Armbruster
Tourismus am Neckar: Der Marbacher Torturm – Ein Geheimtipp braucht Betreuung

Tourismus am Neckar Der Marbacher Torturm – Ein Geheimtipp braucht Betreuung

Der Torturm ist ein Wahrzeichen der Schillerstadt Marbach (Kreis Ludwigsburg). Der touristische Geheimtipp droht aber nun zeitweise auszufallen.
Von Oliver von Schaewen
Vorfall in Ditzingen: 16-jähriger Fahrraddieb: Verfolgungsjagd auf E-Bike und zu Fuß

Vorfall in Ditzingen 16-jähriger Fahrraddieb: Verfolgungsjagd auf E-Bike und zu Fuß

Ein 16-Jähriger stiehlt in Ditzingen ein E-Bike, wird aber kurz darauf von einer Polizeistreife kontrolliert. Er türmt, kommt aber nicht allzu weit.
Von Marius Venturini
Zwischen Korntal und Ditzingen: Angriff in S-Bahn: Drei Unbekannte schlagen und treten auf Elfjährigen ein

Zwischen Korntal und Ditzingen Angriff in S-Bahn: Drei Unbekannte schlagen und treten auf Elfjährigen ein

In einer S-Bahn der Linie 6 kommt es zwischen Korntal und Ditzingen zu einem Angriff dreier Jugendlicher auf einen Jungen. Schon zuvor waren die Kontrahenten aneinander geraten.
Von Marius Venturini
Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg: Radler mit 200-Euro-Schein bezahlt – Standbetreiber wird um 140 Euro betrogen

Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg Radler mit 200-Euro-Schein bezahlt – Standbetreiber wird um 140 Euro betrogen

Ein Paar bestellt auf dem Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg zwei Radler und will mit einem 200-Euro-Schein zahlen. Dahinter steckte in Wahrheit jedoch eine Masche, um Geld zu erbeuten.
Von Julia Amrhein
Bürgermeisterwahl in Hemmingen: Bürgermeister stimmt auf Steuererhöhungen ein: „Ich muss jetzt Farbe bekennen“

Bürgermeisterwahl in Hemmingen Bürgermeister stimmt auf Steuererhöhungen ein: „Ich muss jetzt Farbe bekennen“

Bei der Kandidatenvorstellung spricht der Bürgermeister Thomas Schäfer Klartext. Er fände es unlauter, nur auf das Wahlergebnis am 14. Dezember zu schielen, sagt der 43-Jährige.
Von Stefanie Köhler
Weitere Artikel zu Ludwigsburg Bar Gastro Ludwigsburg
 
 