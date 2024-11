In der Fellbacher Bahnhofstraße hat eine Bar und Rosticceria eröffnet. Das Gastro-Paar Vanessa und Giovanni Palmieri will mit seinem Konzept im Vany italienisches Lebensgefühl bieten. Dazu gehört ein Espresso am frühen Morgen.

Eva Schäfer 19.11.2024 - 12:28 Uhr

Es läuft italienische Musik, das Ambiente in Blau und Weiß soll an das Meer erinnern. „Wir wollen das italienische Lebensgefühl hier in unser Lokal holen“, sagen Giovanni und Vanessa Palmieri. Sie haben die neue Bar und Rosticceria Vany in der Fellbacher Bahnhofstraße 73 vor rund acht Wochen eröffnet. Sie sind mit dem Auftakt bisher recht zufrieden.