Diese Mischung dürfte in der Region einzigartig sein: Im „Katerinis“ gibt es griechische, italienische und schwäbische Spezialitäten. Was steckt hinter diesem Konzept?
21.11.2025 - 10:00 Uhr
Im ehemaligen Dorfladen in der Kirchheimer Mitte herrscht wieder reges Leben. Etwas Obst, Milch, Waschmittel – eine ältere Dame packt ihre Einkäufe aufs Band. Es sind Dinge des täglichen Bedarfs, die sie im Einkaufswagen hat. Bei einer anderen Frau sind es Olivenöl, Käse und Oliven – eine kleine Auswahl an griechischen Spezialitäten. Genau diese Mischung macht den neuen Laden in Kirchheim am Neckar aus. Bei „Katerinis“ in der Ortsmitte gibt es griechische, italienische und schwäbische Produkte.