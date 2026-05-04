Lange stand das Leo-Center in Leonberg mit Leerständen in der Kritik. Nun kehrt das Leben zurück und prominente Marken wollen Kunden zurückgewinnen.
04.05.2026 - 16:44 Uhr
Ein Blümchen gibt’s für die ersten Kundinnen am Morgen zur Neueröffnung von Cecil und Street One. Im neuen Modegeschäft herrscht schon reger Betrieb und die Kasse klingelt, schließlich winkt an diesem Tag ein 20-prozentiger Rabatt auf die gesamte Ware. Dem Leonberger Einkaufszentrum wird, deutlich erkennbar, sukzessive mehr Leben eingehaucht. Seit Serge Micarelli im November 2024 seinen Job als Manager des Leo-Centers angetreten hat, setzte er einiges in Bewegung, um die bis dato zahlreichen Leerstände zu reduzieren.