Lange stand das Leo-Center in Leonberg mit Leerständen in der Kritik. Nun kehrt das Leben zurück und prominente Marken wollen Kunden zurückgewinnen.

Ein Blümchen gibt’s für die ersten Kundinnen am Morgen zur Neueröffnung von Cecil und Street One. Im neuen Modegeschäft herrscht schon reger Betrieb und die Kasse klingelt, schließlich winkt an diesem Tag ein 20-prozentiger Rabatt auf die gesamte Ware. Dem Leonberger Einkaufszentrum wird, deutlich erkennbar, sukzessive mehr Leben eingehaucht. Seit Serge Micarelli im November 2024 seinen Job als Manager des Leo-Centers angetreten hat, setzte er einiges in Bewegung, um die bis dato zahlreichen Leerstände zu reduzieren.

Er schloss unter anderem einen Mietvertrag mit dem Ankermieter New Yorker und zog neue Gastronomie-Konzepte an Land. Noch voraussichtlich Anfang Dezember wird der Handelskonzern Müller im Obergeschoss seine Filiale eröffnen. Dabei ließ sich Micarelli auch von Tiefschlägen nicht beirren, wenn etwa ein Gastronom von heute auf morgen seinen Betrieb wieder schließen musste.

„Wichtiger Schritt zur Optimierung des Branchenmixes“

Nun wurde also in dieser Woche eine weitere Staub- oder Schutzwand entfernt, hinter der in den vergangenen Wochen kräftig gearbeitet worden war. Mit der Eröffnung von Cecil und Street One im Erdgeschoss ist das Modeangebot im Leo-Center ab sofort um zwei bekannte Marken der CBR Fashion Group reicher.

Auf knapp 300 Quadratmetern präsentieren sie künftig im Erdgeschoss ihre aktuellen Kollektionen. Dort, wo bis zum vergangenen Jahr Gerry Weber seine Verkaufsfläche hatte, bevor das Unternehmen Insolvenz anmeldete. Mit der Neuansiedlung von Cecil und Street One habe das Einkaufszentrum sein Modeangebot gezielt erweitern, sagte Serge Micarelli. „Das ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Ergänzung unseres Sortiments und zur Optimierung des Branchenmixes.“

Auf knapp 300 Quadratmetern präsentieren sie künftig im Erdgeschoss ihre aktuellen Kollektionen. Foto: Simon Granville

Die Marken richteten sich, so der Center-Manager, vor allem an modebewusste Frauen, „die Wert auf alltagstaugliche, moderne und zugleich komfortable Kleidung legen“. Während Street One für feminine, trendorientierte Mode stehe, setze Cecil auf einen sportlich-legèren Freizeitstil. Für Serge Micarelli ist die Neueröffnung wichtig für die Stärkung des Standorts. „Unser Ziel ist es, Kundinnen aus Leonberg und der Region ein attraktiveres Einkaufsangebot direkt vor Ort zu bieten und Kaufkraft in der Stadt zu halten.“

Das Unternehmen sucht eine Store-Leitung

Auch für die CBR Fashion Group sei der neue Standort von Bedeutung. Das Unternehmen setze damit seinen Ausbau im stationären Handel fort und stärke zugleich seine Präsenz in der Region. „Jetzt suchen wir nur noch eine Store-Leitung, die unsere Werte wie Teamspirit oder Begeisterung für die Kundenberatung teilt“, sagte Katharina Lobocki, die Regionalleiterin der CBR-Fashiongroup.