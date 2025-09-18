Trendige Mode zu niedrigen Preisen: Die neue Filiale von New Yorker soll künftig eine Lücke schließen, die bisher im Angebot des Leo-Centers klaffte. Zum Start ist der Andrang groß.
18.09.2025 - 13:54 Uhr
Als die Uhr zehn schlägt, stehen in der neuen Filiale von New Yorker im Leo-Center schon die ersten Kunden an der Kasse. „Wir haben zehn Minuten früher aufgemacht“, berichtet Serge Micarelli, der Manager des Leonberger Einkaufszentrums, sichtlich zufrieden. Einen kleinen Ansturm habe es da schon gegeben. Tatsächlich: Nirgends sonst in der Mall ist es an diesem Vormittag, eine eher ungewöhnliche Shoppingzeit, so voll wie in dem Bekleidungsgeschäft, das künftig auch jüngere Kunden ins Leo-Center locken soll.