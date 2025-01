Die Königstraße bekommt einen neuen Mieter: Das US-amerikanische Schuh- und Bekleidungslabel „New Balance“ eröffnet auf der Stuttgarter Shoppingmeile die erste Filiale in Baden-Württemberg.

Isabelle Vees 10.01.2025 - 12:33 Uhr

„Demnächst“ prangt in großen Lettern auf dem weißen Banner des Sportartikelherstellers „New Balance“ an einem Ladengeschäft in der Stuttgarter Königstraße. Das US-amerikanische Label betreibt bislang nur wenige eigene Flagship-Stores in Deutschland. Mit der Eröffnung eines neuen Geschäftes in Stuttgart baut New Balance seine Präsenz im deutschen Markt weiter aus.