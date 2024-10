Im ehemaligen City-Bowling in Stuttgart Mitte werden wieder Strikes erzielt – in besonderer Atmosphäre.

Der Sommer ist vorbei - doch in der Stuttgarter Schloßstraße geht das Strandfeeling weiter. Im neu eröffneten Mauritius in der Innenstadt können Gäste nicht nur Cocktails schlürfen und kulinarische Köstlichkeiten genießen. Seit dem ersten Oktober gibt es hier auch die Möglichkeit, Strikes zu werfen und ins Schwarze zu treffen. Neben zehn Bowlingbahnen sorgen sechs Funky-Dart-Stationen und zwei Billardtische für Vergnügen.

Mauritius-Gründer kommen aus Stuttgart

Das Konzept des Strandrestaurants ist bereits 30 Jahre alt und stammt aus der Landeshauptstadt. Die drei Brüder Bari, Mate und Tomas Eres eröffneten 1994 das erste Mauritius Beach Restaurant in Stuttgart.

Ihre Idee war es, „einen lockeren Hang Out für alle Menschen und Altersgruppen zu schaffen, die gemeinsam Leckeres in sommerlicher Atmosphäre genießen wollen“, wie sie auf ihrer Homepage schreiben.

Dort rollt die Bowlingkugel bereits

Seit 2018 wird das Angebot der Gastro-Kette um den Bowlingspaß erweitert – weiterhin in Strandambiente. In Pforzheim und Münster läuft das Konzept bereits erfolgreich. In Stuttgart waren die Umbauarbeiten seit April dieses Jahres bei der Hofdienergarage im Gange. Nun ist es fertig – und die Stuttgarter können in der ehemaligen City-Bowling-Location wieder eine ruhige Kugel schieben.

Wer also jetzt schon den Sommer vermisst, ist in der Schwabenmetropole gut aufgehoben: Das Mauritius in der Schlosstraße ist bereits der fünfte Standort der Gastro-Kette in Stuttgart. Im Alten Schützenhaus, am Börsenplatz sowie in Feuerbach und Zuffenhausen gibt es bereits Restaurants, die dem Fernweh zumindest vorübergehend Abhilfe schaffen wollen.

Das kostet der Spaß

Unter der Woche kostet eine Stunde Bowling 36 Euro pro Bahn. Für eine Stunde Billard zahlen Besucher 18 Euro. Eine Stunde Darts kostet 27 Euro. An Wochenenden und Feiertagen gibt es abends zusätzlich Clubmusik auf die Ohren. Für eine Stunde „Beats and Bowling“ zahlen Besucher 54 Euro pro Bahn. Billard kostet in dieser Zeit 27 Euro und Funky Darts 39 Euro.