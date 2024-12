Die Fläche des neuen Beauty-Stores in der Stuttgarter Innenstadt ist mehr als doppelt so groß wie die frühere Filiale an der Eberhardstraße. Auch hier stehen Parfum, Pflege und Kosmetik im Fokus.

Torsten Ströbele 06.12.2024 - 12:26 Uhr

Armani, Versace, Chanel, Gucci oder Prada: Diese Luxusmarken haben nicht nur Mode im Angebot, sondern auch andere Produkte wie Parfum, Pflegeserien oder Kosmetik. Sie sind nun auch im neuen Müller-Beauty-Store am Stuttgarter Marktplatz/ Ecke Schulstraße zu finden. „Aber wir haben auch sogenannte Nischendüfte, für die es bislang in Deutschland sehr wenige Verkaufsstellen gibt“, sagt Eva-Maria Jans von Müller. Darunter sei beispielsweise Parfum von Thomas Kosmala, das zum ersten Mal in Deutschland verkauft werde, „und das in Stuttgart“, ergänzt Christine Seitz von Müller.