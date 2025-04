Lange mussten Eisfans im Stuttgarter Süden warten, jetzt ist es soweit: Ice Ice Baby hat seine dritte Filiale an der Neuen Weinsteige eröffnet. Direkt an der Haltestelle Falbenhennenstraße gibt es kreative Sorten wie Cheesecake Mandarine und Pistazien Crunch, Kaffee und bald noch mehr.

Petra Xayaphoum 28.04.2025 - 16:43 Uhr

Der Stuttgarter Süden ist um eine Eisdiele reicher: Gestern, am 27. April, hat nach sehr langer Umbauphase die dritte Filiale von Ice Ice Baby an der Neuen Weinsteige, direkt an der Haltestelle Falbenhennenstraße, eröffnet. Jeden Tag von zehn bis mindestens 19 Uhr (auch an Sonn- und Feiertagen) kann man sich dort nun kreative und klassische Eissorten (2 Euro die Kugel) im Becher und in der Waffel sowie auf einem American Cookie (6,50 Euro) holen. Auch Spaghetti Eis (6 Euro), verschiedene Soßen und Toppings fürs Eis und Kaffeespezialitäten (zum Beispiel Affogato für 4 Euro) gibt es in dem kleinen Laden.