The Korner bringt ein Stück Südkorea nach Stuttgart: Der neue Store im Einkaufszentrum Milaneo bietet alles von K-Pop-Alben bis K-Beauty – wie kommt der Laden bei der Community an?

„Korea liebt dich, du liebst Korea“ – mit diesem Slogan wirbt der neue Laden „The Korner“ im Stuttgarter Einkaufszentrum Milaneo. Am 5. Oktober öffnete der Store seine Türen. Nach Frankfurt ist es die zweite Filiale in Deutschland. Im Sortiment: K-Pop-Alben, K-Beauty-Produkte und koreanische Snacks.

Der Trend um K-Pop und koreanische Kultur wächst

Koreanische Popkultur ist längst ein globaler Trend und auch in Stuttgart scheint das Interesse an K-Pop und K-Beauty zu wachsen. Fans von Bands wie „BTS“, „Blackpink“ oder „Stray Kids“ feiern nicht nur die Musik, sondern auch alles, was dazu gehört – von Kosmetik bis hin zu Mode und Food-Trends. Kein Wunder also, dass der Andrang am Eröffnungswochenende riesig war.

Wie kommt „The Korner“ bei den Kunden an?

Aber auch zwei Wochen später ist „The Korner“ gut besucht. Chloe, 21, aus Bad Cannstatt, ist seit Jahren K-Pop-Fan und besucht „The Korner“ zum ersten Mal. „Es ist schön, dass es hier Alben von großen Gruppen wie BTS gibt, auch wenn ich kleinere Bands vermisse“, erzählt die 21-Jährige.

Die Auswahl der Produkte überrascht sie: „Ich war ja schon selbst dort und kenne die Beauty-Marken, aber hier kenne ich fast nichts.“ Ob die vertriebenen Produkte in Korea genauso angesagt sind? Außerdem finde man viele der Produkte auch in anderen Läden oder online, gibt Chloe zu bedenken. „Trotzdem freut es mein K-Pop-Herz, dass Korea hier mehr Aufmerksamkeit bekommt“, meint der K-Pop-Fan. Bisher ist „The Korner“ der einzige Laden in Stuttgart, der sich auf K-Beauty und K-Pop fokussiert.

The Korner, Milaneo, Mailänder Platz 7, Stuttgart-Mitte, Mo-Fr 10-20, Sa 9:30-20 Uhr

