Wie bringt Bestseller-Autor Ken Follett seine Leser dazu, selbst bei uralten Steinkreisen mitzufiebern? Ein Blick auf die Erfolgsrezepte seines neuen Romans «Stonehenge».
23.09.2025 - 04:00 Uhr
Köln - Bei Ken Follett kann man sich sicher sein: Veröffentlicht der Brite einen seiner backsteindicken Historienromane, wird das Buch in kürzester Zeit zum Bestseller. Da ist es dann auch egal, ob seine Helden Spione sind, Kathedralen errichten oder Kriege führen – oder, wie im neuen Werk "Stonehenge - Die Kathedrale der Zeit" ("Circle of Days"), vor 4500 Jahren tonnenschwere Brocken durch die südenglische Ebene ziehen, um einen gewaltigen Steinkreis zu errichten.