Auf die Profivereine um den VfB und ihre Fans kommen im neuen Jahr einige Änderungen zu. Wir haben den Überblick.
02.01.2026 - 12:07 Uhr
Das neue Fußballjahr wird einige Änderungen mit sich bringen – die teils auch explizit den VfB Stuttgart und seine Fans betreffen. Die erste Neuerung: Fortan läuft in den Bundesliga-Stadien die Nachspielzeit auf den Leinwänden oder Anzeigetafeln weiter. Bisher war es so, dass die Anzeige beim Stand von 45 respektive 90 Minuten gestoppt wurde. Die Neuerung beschloss die Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga nach eigenen Angaben „im Interesse der Zuschauer sowie der Clubs, Spieler und Medienvertreter“.