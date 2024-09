Verschiedene Sitzelemente, pinke und blaue Wimpel, die zwischen den Bäumen flattern, gleichfarbige Liegestühle darunter, gelbe Sonnenschirme und eine kleine Bühne – der Vorplatz am Bronntor hat sich seit Samstag optisch verändert. Auch ein mobiler Spielgeräteverleih hat dort Position bezogen.

Die goldenen Luftballone in Buchstabenform, die über der Szenerie schweben, geben einen Hinweis, was es damit auf sich hat: Sie bilden das Wort „Städt“ und weisen auf das gleichnamige Aktionsformat hin, das in Herrenberg erstmals in Baden-Württemberg getestet wird.

Jeder ist ein potenzieller Kunde bei the Staedt

Dass der Name des Programms, das den Fokus darauflegt, Innenstädte auch zukünftig als attraktive Aufenthalts- und Begegnungsräume zu gestalten, „gewöhnungsbedürftig“ ist, dessen ist sich Elke Zimmer, Staatssekretärin im baden-württembergischen Verkehrsministerium, bewusst, als sie am Montagnachmittag „the Städt“ offiziell eröffnet. Bei diesem Projekt, für das sich Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg noch bis Ende dieses Monats bewerben können, sollen Lösungen für Ortsmitten temporär erprobt werden – und zwar gemeinsam mit dem Einzelhandel und der Gastronomie. Denn auch diese Innenstadtakteure sollen von the Städt profitieren: „Jeder, der da ist, ist ein potenzieller Kunde“, unterstrich Elke Zimmer. Ein möglicher Baustein dafür ist auch eine nachhaltige Logistik. Deshalb wird in Herrenberg an diesem Samstag zwischen 10 und 14 Uhr ein Lieferdienst per E-Lastenrad getestet. Besucherinnen und Besucher der Altstadt können sich ihre Einkäufe und Besorgungen dann bei Bedarf nach Hause liefern lassen.

„Wir müssen Lust machen auf diese Veränderung – und diese zeigen“, ist die Staatssekretärin überzeugt. Da nicht jede Kommune selbst über das notwendige Know-how verfüge, um solch einen Prozess anzustoßen, möchte das Ministerium diese mit „fassbaren, sehbaren und erlebbaren Elementen“ auf diesem Weg unterstützen. Anders als auf dem Rose-Platz, auf dem bis November vergangenen Jahres das inzwischen abgerissene gleichnamige Gasthaus stand, ist oftmals auch Verkehrsberuhigung ein Thema. Kommunen haben bei the Städt daher auch die Möglichkeit, Hilfe vom Land bei Dialogprozessen zwischen Einzelhandel, Verwaltung und Politik rund um den Themenkomplex der umweltfreundlichen Transformation in der Ortsmitte zu bekommen.

Herrenberg übernimmt bei diesem Programm den Part der Modellkommune. Bei dem einwöchigen Pop-up-Event soll erprobt werden, was bei the Städt funktioniert und was nicht. „Es wird nicht auf Anhieb alles klappen“, ist Zimmer klar. Da das Aktionsformat von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW) koordiniert und vom Land finanziert wird, fiel es der Stadtverwaltung leicht, „Ja“ zum Testlauf in der Gäustadt zu sagen. Es passe aber auch „wunderbar in unsere Maßnahmen rein“, unterstrich Herrenbergs Baubürgermeisterin Susanne Schreiber. Insbesondere hatte sie dabei das Rahmenkonzept zur Stärkung der Innenstadt im Blick, in dessen Zuge unter anderem die Altstadtsatzung, die die dort möglichen baulichen Veränderungen regelt, überarbeitet wurde. Zudem laufe ein Planungswettbewerb, bei dem es um die Neugestaltung zentraler öffentlicher Räume und Plätze im historischen Stadtzentrum gehe, blickte sie voraus. Das Ergebnis des Preisgerichts wird Anfang Dezember dieses Jahres erwartet.

Zum Abschluss: Musik!

Alle Verantwortlichen, die am Montag bei der Eröffnung zusammengekommen waren, einte der Wunsch nach besserem Wetter, denn Regen und niedrige zweistellige Temperaturen luden zumindest an diesem Tag absolut nicht zum Verweilen im Freien ein. „Ab Mittwochmittag wird es besser“, zeigte sich Polina Vorobyeva, die Projektverantwortliche vonseiten des NVBW, nach dem Blick in die Wetter-App zuversichtlich, dass dann der Andrang auf die Spielgeräte, die sich an Bord des „Place Runners“ befinden, größer ist: Noch bis Freitag von 15 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 18 Uhr können dort unter anderem Federballutensilien, Schläger und Bälle für die vorhandenen Tischtennisplatten, Hula-Hoop-Reifen oder Skateboards kostenlos ausgeliehen werden. Am Samstag steht außerdem mit Julian Maier-Hauff von 13 bis 15 Uhr ein besonderer Musik-Act aus der elektronischen Szene auf dem Programm.

Den Schlusspunkt hinter das „the Städt“-Intermezzo setzt dann an diesem Sonntag die dritte Auflage des „Streetlife-Festivals“, das unter dem Motto „Malt die Seestraße bunt“ von 11 bis 17 Uhr auf diesem dann für den Autoverkehr gesperrten Teil einer der Herrenberger Hauptverkehrsachsen stattfindet.