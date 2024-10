Es ist ein Hingucker: Die Stadt hat an der Kronprinzenstraße einen Spielplatz der besonderen Art aufgebaut. Alles, was man dazu wissen muss.

Alexandra Kratz 14.10.2024 - 16:10 Uhr

Vorsichtig steigt der kleine Junge von einem Rundholz auf das nächste und trainiert so seine Konzentration und seinen Gleichgewichtssinn. Möglich ist das in dem neuen Spiel- und Bewegungscontainer, der seit Kurzem an der Kronprinzenstraße in der Nähe der Trampolins steht. Dort befinden sich neben dem Kletter- und Balancierparkours auch eine Kletterwand mit Fallschutz, ein Basketballkorb und zwei Reckstangen. Die Spielgeräte fördern die körperliche Aktivität und die motorische Entwicklung. Die Geräte können kostenlos und rund um die Uhr genutzt werden.