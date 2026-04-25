Tägliche News, Hintergründe und exklusive Geschichten – so ist man bei unserem Angebot ganz einfach dabei.

Welches Derby steht an? Welcher Trainer steht besonders unter Druck? Wer hat die besten Karten im Aufstiegsrennen? Was tut sich auf dem Transfermarkt? Unsere Lokalsport-Redaktion der Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung hat all das im Blick und liefert täglich News, Hintergründe und exklusive Geschichten – und das seit kurzer Zeit auch gebündelt im neuen WhatsApp-Kanal „Fußball Stuttgart/Filder“.

Den Kanal kann man für sein Mobiltelefon kostenlos und ganz leicht abonnieren. Entweder über den Link stn.de/pky oder auf WhatsApp über den Menüpunkt „Aktuelles“ und den Reiter „Kanäle“. Um dort einen neuen Kanal hinzuzufügen, klicken Sie rechts neben dem Punkt „Kanäle“ auf das kleine Plus-Zeichen und wählen „Kanäle suchen“ aus. Dort dann „Fußball Stuttgart/Filder“ eingeben. Noch ein Klick auf das Plus-Zeichen, und schon ist man als sogenannter Follower dabei.

Anschließend kann man noch entscheiden, ob man immer dann, wenn ein neuer Artikel erscheint, eine Benachrichtigung erhalten will. Wenn man die Glocke aktiviert, wird dies jeweils automatisch geschehen. Heißt: man ist auf diese Weise stets aktuell auf dem Laufenden.

Der Schwerpunkt unserer Berichterstattung liegt auf allen Stuttgart/Filder-Teams der Verbandsliga, Landesliga, Bezirksliga und Kreisliga A – ohne dabei die wichtigsten weiteren lokalen Amateurfußball-Ereignisse aus den Augen zu verlieren. Unsere neueste Rubrik: Nach jedem Spieltag küren wir aus diesen Klassen den „Spieler der Woche“, den wir in einer Porträt-Geschichte vorstellen. Hinzu kommt alles Wissenswerte rund um die Regionalliga-Mannschaft der Stuttgarter Kickers.

Gut zu wissen: Die Nachrichten abonnierter Kanäle sind von privaten Chats getrennt. In Textform antworten kann man also nicht. Reagieren kann man aber mit Emojis. Andere User sehen nicht, wem man folgt.