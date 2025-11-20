Das Familienzentrum Weinstadt versorgt Grundschüler mit aktuellem Lesestoff. Das Transportmittel für die lesefördernden Schmöker ist kurios.
Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg zum Propheten kommen. Dieses Sprichwort hat sich die Leiterin des Familienzentrums Weinstadt (Rems-Murr-Kreis), Margret Mack, offenbar zum Motto genommen für ein neues Projekt: das Büchereifahrrad. In der Herbstferien hatte es bereits seinen ersten Einsatz bei der Kinder-Herbst-Woche des Hauses der Jugendarbeit. Zum Kennenlernen des neuen Angebots machte das Büchereifahrrad im Stiftshof im Ortsteil Beutelsbach Station. Künftig werden damit Ehrenamtliche alle vier bis fünf Wochen die Grundschulen in Weinstadt anfahren, um ihnen aktuelle Bücher zu bringen.