Der neue Roman des Bestseller-Autors spielt in der Jungsteinzeit, Frauen haben das Sagen und es gibt freie Liebe. «Aktuelle Bezüge herzustellen, war keine Absicht», sagt der 76-Jährige.
17.09.2025 - 11:10 Uhr
Berlin - Bestseller-Autor Ken Follett hat keine Angst davor, dass sein neuer Roman mit homosexuellen Figuren in den USA unter Präsident Donald Trump nicht ankommt. "Ich mache mir höchstens Sorgen, dass Trump die Wirtschaft der USA ruiniert und sich die Leute meine Romane nicht mehr leisten können", sagte der 76-Jährige dem Magazin "Stern". Follett ("Die Säulen der Erde") gilt mit 190 Millionen verkauften Büchern als Großbritanniens erfolgreichster Schriftsteller.