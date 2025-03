Neues Buch von Bernhard Pörksen Wie lernt man Zuhören?

An verschiedenen Meinungen herrscht in unserer Gesellschaft kein Mangel – am produktiven Gespräch miteinander schon. Der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen sucht in seinem neuen Buch „Zuhören“ nach Lösungen. Gelingt es ihm?