Fünf Jahre lang war das Kunstgebäude am Schlossplatz in Stuttgart gastronomisch verwaist. Am Wochenende ist dort ein neues Café eröffnet worden. Wie lief es zum Auftakt?

Uwe Bogen 13.04.2025 - 17:12 Uhr

Auf den Bierdeckeln steht: „Where cool feels cozy“. Gemütlich, aber auch cool will das neue Isopi All Day Café sein, das am Wochenende mit neuer Bestuhlung und neuen Sonnenschirmen gestartet ist. Endlich ist die einst sehr beliebte Terrasse unter Arkaden und bei Kastanienbäume wieder bestuhlt und geöffnet. Man hört das Plätschern der nahen Brunnen, blickt auf den Schlossplatz in seiner vollen Schönheit und spürt die Leichtigkeit des Frühlings.