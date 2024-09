Für viele ist ein Tiramisu die Krönung der Dessertkarte. Wenn das der Stuttgarter Westen auch so sieht, dürfte das Tiramistu schnell zur Top-Adresse werden, denn dort gibt es das Dessert ab sofort in zahlreichen Varianten.

Björn Springorum 25.09.2024 - 08:00 Uhr

Stuttgart - Wie bei jeder guten Nachspeise ranken sich auch um das Tiramisu zahlreiche Mythen. Es soll im ersten Weltkrieg entstanden sein, wo es als Aufbaunahrung für Soldaten an der Front galt. Daher auch der Name: Ein wenig frei übersetzt bedeutet Tiramisu so viel wie „Ziehe mich hoch“, was sich auf das hohe Energielevel der süßen Speise beziehen soll. Sogar anregende, um nicht zu sagen: aphrodisierende Eigenschaften wurden dem Dessert bereits zugeschrieben. Aber das kann natürlich auch nur ein wenig gewohntes italienisches Melodrama sein.