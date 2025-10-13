Neues Café in der Calwer Passage Café Mókuska 2.0 hat mitten in Stuttgart eröffnet
Modern in schwarz-orange, mit Specialty Coffee, veganen Specials und mitten in der City hat das Café Mókuska 2.0 eröffnet. Das erwartet die Gäste.
Stefan Dachale freut sich. Mitten in der Calwer Passage hat er mit dem Mókuska 2.0 einen weiteren, besonderen Ort für Specialty Coffee in Stuttgart geschaffen.