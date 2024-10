Dilek Rietzke hat Ende September das Café Cup & Bowl eröffnet. Sie richtet sich an eine Zielgruppe, die in ihren Augen bisher wenig Optionen hatte in Ludwigsburg. Willkommen ist aber jeder, der Lust hat auf Salatbowl, Smoothie und Pistaziencroissant.

Dilek Rietzke hat das, was man eine abwechslungsreiche Berufslaufbahn nennt. Zahnarzthelferin, Vertrieblerin bei einem Automobilzulieferer und jetzt Besitzerin ihres Cafés Cup & Bowl in der Wilhelmgalerie Ludwigsburg.

Seit Ende September hat ihr Laden geöffnet. Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt die 45-Jährige von ihren Plänen für die Zukunft und über das Risiko, sich in diesen Zeiten mit einem Café selbstständig zu machen.

Angebot richtet sich an Diabetiker

Dilek Rietzke hat sieben Jahre lang kalkuliert, disponiert und Aufträge erstellt. Als ihr Sohn zu seinem Vater zieht, trifft die Alleinerziehende eine Entscheidung: Sie braucht einen Neuanfang, etwas Eigenes. Bei der Frage, was sie bieten kann, was es in Ludwigsburg noch nicht gibt, denkt die Gastronomin auch an ihre eigene Familie.

Ihr Sohn hat verschiedene Lebensmittelallergien. Was bei ihr zuhause auf den Tisch kommt, ist allein deshalb größtenteils selbst zubereitet. Selbstgebackenes Brot, eigens zubereitete Aufstriche. Auch im Cup & Bowl versucht sie einen Großteil, selbst zu produzieren. Diabetiker sollen fündig werden, aber auch alle anderen, denen an einer proteinreichen Küche mit wenig Kohlenhydraten und raffiniertem Zucker gelegen ist.

Rietzke bezieht, wenn möglich, regionale Produkte. Letzteres ist bei Speisen wie Acai Bowl und Avocado-Stulle nur bedingt möglich. Den Käse und die Eier kauft sie jedoch auf dem Ludwigsburger Markt, ein Teil des Brots beim Bäcker Anders in Oßweil. Auf der Speisekarte: gesunde Salat- und Smoothiebowls, belegte Brote und Frühstück. Die Nachfrage nach Süßem gebe es trotzdem, deshalb stehen bei ihr auch Pistaziencroissants und Dubai-Tiramisu – Tiramisu mit Engelshaar und Pistaziencreme – in der Vitrine. Von ihren zwei Töchtern erfahre Rietzke, „was gerade bei den Jugendlichen im Trend ist“.

Dubai-Tiramisu: Dilek Rietzke geht mit dem Trend

Mit dem Knopf kann Dilek Rietzke direkt an den Tisch gerufen werden. Foto: Simon Granville

Auf den selbst gebauten Tischen stehen kleine Aufsteller mit einem QR-Code und einem Knopf. Über den QR-Code können die Kunden selbst bestellen, über den Knopf Dilek Rietzke an den Tisch rufen: Ein Mal drücken zum Bestellen, zwei Mal drücken zum Bezahlen. Das Signal kommt dann bei der Besitzerin auf dem Tablet hinter der Theke an. „Die ältere Generation möchte bedient werden, die Jüngeren finden es gut, selbst bestellen zu können“, sagt Rietzke. Eine Kundin bestelle so schon im Bus ihren Salat und spare sich die Wartezeit. Der Knopf soll es Dilek Rietzke vor allem dann erleichtern, wenn draußen so weit um das Gebäude bestuhlt ist und sie nicht mehr jeden Gast im Blick behalten kann. Bislang stehen durch die Baustelle auf dem Arsenalplatz noch keine Tische, Rietzke hofft darauf, im Winter an Stehtischen Glühwein servieren zu können.

In Zukunft soll es abends Live-Musik und Cocktails geben

Von Mitte November an will Rietzke an Freitagen und Wochenenden außerdem länger geöffnet haben, sie plant Veranstaltungen mit Livemusik oder einem DJ. Am 9. November bei der Livenacht will sie das erste Mal austesten, wie gut längere Öffnungszeiten angenommen werden.

Der Laden war ein Jahr geschlossen, viele Ludwigsburger wissen noch nicht, dass er wieder geöffnet hat. „Es wird von Tag zu Tag besser“, sagt Rietzke. Ob sich das Risiko gelohnt hat? „Auf jeden Fall, ich bereu’s nicht.“

Cup & Bowl

Adresse

Das Cup & Bowl liegt in der Wilhelmstraße 24 in Ludwigsburg.

Öffnungszeiten

Bislang hat es täglich von 9.30 bis 19 Uhr geöffnet.