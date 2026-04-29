Kalte und warme Kaffeespezialitäten sowie süße Speisen und Snacks – das umfasst das Sortiment der Café-Kette Mikel Coffee, die in der Mercedesstraße eine Filiale eröffnet hat.

Die Sindelfinger Innenstadt ist um ein gastronomisches Angebot reicher: Die Café-Kette Mikel Coffee hat in der Mercedesstraße 11/1 eröffnet. Der Betreiber Anestis Kyriakidis und sein Geschäftspartner Anastasios Altiparmakis haben die international aufgestellte Kette nach Deutschland gebracht: Die erste Filiale eröffnete er 2023 in Bad Cannstatt, nun folgt mit dem Standort in Sindelfingen das zweite Café des Franchise-Unternehmens bundesweit.

Die griechische Café-Kette umfasst mittlerweile über 400 Standorte in 19 Ländern. Gäste erwartet ein vielfältiges Angebot an kalten und warmen Kaffeespezialitäten sowie süßen Speisen und Snacks in einem modernen Ambiente. Ergänzt wird das Angebot durch den hauseigenen Mikel-Kaffee, der auch für den Genuss zuhause erhältlich ist.

„Ich bin stolz, dass ich mit ‚Mikel Coffee‘ ein Stück internationale Kaffeekultur in die Innenstadt bringen kann. Unser Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem sich Menschen wohlfühlen und gerne Zeit verbringen“, so Anestis Kyriakidis. Er beschäftigt in seinem Café derzeit fünf festangestellte Mitarbeitende sowie einige Aushilfskräfte.

Mikel Coffee hat täglich von 5 bis 22 Uhr geöffnet. Weitere Informationen finden Interessierte auf dem Instagram-Kanal @mikelsindelfingen.