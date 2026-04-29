Kalte und warme Kaffeespezialitäten sowie süße Speisen und Snacks – das umfasst das Sortiment der Café-Kette Mikel Coffee, die in der Mercedesstraße eine Filiale eröffnet hat.
29.04.2026 - 15:03 Uhr
Die Sindelfinger Innenstadt ist um ein gastronomisches Angebot reicher: Die Café-Kette Mikel Coffee hat in der Mercedesstraße 11/1 eröffnet. Der Betreiber Anestis Kyriakidis und sein Geschäftspartner Anastasios Altiparmakis haben die international aufgestellte Kette nach Deutschland gebracht: Die erste Filiale eröffnete er 2023 in Bad Cannstatt, nun folgt mit dem Standort in Sindelfingen das zweite Café des Franchise-Unternehmens bundesweit.