Neues Café in Stuttgart-Süd „Das war wie ein Schicksalstreffen“: Flor vereint Pflanzen und Kaffee
In der Tübinger Straße eröffnet Flor, ein Café, das Pflanzen und Kaffee vereint. Eine Zufallsbegegnung führte zur Café-Gründung – wie kam es dazu?
Wer die Tübinger Straße kennt, weiß: Hier ist immer was los! Entweder stolpert man dort von einer angesagten Bar in die andere, gönnt sich ein außergewöhnliches Sauerteig-Croissant oder (er)shoppt sich einen neuen Vintage-Schatz.