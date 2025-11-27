 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. „Das war wie ein Schicksalstreffen“: Flor vereint Pflanzen und Kaffee

Neues Café in Stuttgart-Süd „Das war wie ein Schicksalstreffen“: Flor vereint Pflanzen und Kaffee

Neues Café in Stuttgart-Süd: „Das war wie ein Schicksalstreffen“: Flor vereint Pflanzen und Kaffee
1
Im Flor treffen Pflanzen aller Art auf Specialty Coffee. Foto: Tanja Simoncev

In der Tübinger Straße eröffnet Flor, ein Café, das Pflanzen und Kaffee vereint. Eine Zufallsbegegnung führte zur Café-Gründung – wie kam es dazu?

Stadtkind: Tanja Simoncev (tan)

Wer die Tübinger Straße kennt, weiß: Hier ist immer was los! Entweder stolpert man dort von einer angesagten Bar in die andere, gönnt sich ein außergewöhnliches Sauerteig-Croissant oder (er)shoppt sich einen neuen Vintage-Schatz.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Secondhand und Vintage: Schnäppchen, Vintage, Designer: Das ist Stuttgarts coolste Secondhand-Meile

Secondhand und Vintage Schnäppchen, Vintage, Designer: Das ist Stuttgarts coolste Secondhand-Meile

Eine Secondhand-Boutique an der anderen: Die Tübinger Straße ist längst eine Vintage-Modemeile. Belebt Konkurrenz das Geschäft? Ein Besuch.

Doch die „Tübi“, wie sie liebevoll von den Stuttgart-Süd-Fans genannt wird, kann mehr als Secondhand und special Drinks. Auch coole Coffee-Spots muss man hier nicht lange suchen.

Neuer Treffpunkt für Kaffeeliebhaber und Pflanzenfreunde

Da passt es doch perfekt, dass die Kaffeeliebhaber nun einen neuen Ort bekommen: Flor soll er heißen und Specialty Coffee mit Pflanzen aller Art (und Keramik von HK Living) verbinden. Das verrät der Namenszusatz „Coffee & Plants“.

Und die Location ist keine unbekannte. Im ehemaligen Secondhand-Laden „Kreislauf“, der während Corona auch ein Candy-Shop war, und nun schon den ganzen Oktober mit abgeklebten Fensterscheiben neugierig gemacht hat – auf ein frisches Konzept, das dort bald zu finden sein wird.

Bei Flor werden sowohl Kaffee- als auch Pflanzen-Fans fündig. Foto: Flor/Tanja Simoncev

Und das bedeutet genau: Wer beim Pflanzenkaufen eine Kaffeepause braucht ist hier genauso richtig, wie Frühaufsteher, die sich morgens auf dem Weg zur Arbeit mit einem Espresso stärken wollen oder eben auch einfach Specialty-Coffee-Fans, die sich zum Cappuccino noch eine Sukulente gönnen.

Flor vereint Fremde zur Eröffnung in Stuttgart-Süd

Flor bringt aber nicht nur Pflanzen und Kaffee, sondern auch vier ganz unterschiedliche Menschen zusammen, die sich tatsächlich teilweise ganz zufällig auf der Straße begegnet sind.

Christina Feldmer und Mama Katica kennen vor allem auch Secondhand-Fans vom Vintage-Markt zwei Häuser weiter, aber auch Andreas „Andi“ Miller und Jedrzej „Jay“ Cichocki sind – um beim Thema zu bleiben – keine unbeschriebenen Blätter.

„Das war wie ein Schicksalstreffen“

Andi war als Barista im Café Natan tätig, das schon bald in die Calwerstraße umzieht, und Jay ist Agrarwissenschaftler und Gründer von Kleinblatt, das mehrere Gastro-Betriebe mit Keimen und Co. beliefert. „Das war wie ein Schicksalstreffen“, erinnert sich Christina.

Unsere Empfehlung für Sie

Stuttgarter Hilfsorganisation Stelp: Café Natan schließt Mitte Oktober - und bekommt neuen Platz in der Innenstadt

Stuttgarter Hilfsorganisation Stelp Café Natan schließt Mitte Oktober - und bekommt neuen Platz in der Innenstadt

Die Stuttgarter Hilfsorganisation Stelp schließt demnächst ihr Café am Rande der Altstadt. Wie geht es damit weiter? Und was plant Stelp in den kommenden Wochen?

Mama Katica, die schon immer von einer Art Blumenladen oder auch Pflanzen-Café träumte, konnte ihr Glück kaum glauben, als sie den Freunden Andi und Jay auf der Straße begegnet war. „Und so wurde aus einer Kaltakquise, wenn man so will, Flor“, beschreibt es der 35-jährige Barista lachend. Vier Experten unter sich also – „jeder bringt so seins mit rein.“

Flor: Individuell angefertigte Theke und Kaffeemaschine als Farbtupfer

Gerade wird noch wild gewerkelt, damit am Wochenende alles steht. Die Wände wurden dunkelgrün gestrichen. Außerdem sei extra eine Theke eingebaut worden und die Kaffeemaschine habe man customizen lassen, erklärt Christina. „Wir wollten es clean und gleichzeitig auch warm gestalten.“

Der Kaffee kommt übrigens von Blackbird Coffee aus Leinfelden-Echterdingen und ist eine Spezialröstung, eigens für Flor kreiert. „Für mich war es ein großer Wunsch mit Blackbird zusammenzuarbeiten“, freut sich Andi Miller.

Italienische Einfachheit trifft auf Specialty Coffee im Flor

Top Qualität der Kaffeebohnen dürfe man also erwarten und damit auch Specialty Coffee, betont der Barista. „Aber eben auch gepaart mit einer italienischen Einfachheit – eine Bohne, ein Kaffeegetränk, fertig.“

Apropos italienisch. Flor wird kein Café sein, in das man sich stundenlang hineinsetzt, sondern auf To-go-Betrieb setzen. Aber: Ein schneller Espresso vor Ort geht immer – und das nicht nur einfach, sondern auch doppio.

Und auch die Schleckermäuler kommen auf ihre Kosten, Cookies und Croissants wird es geben, Hafermilch als Alternative und DJs und andere Specials zum Opening. „Wir starten simpel und schauen dann einfach mal.

Flor – coffee & plants, Tübinger Str. 27, Stuttgart-Süd, Opening: Fr 28.+29.11. ab 10 Uhr

Weitere Themen

Shincheonji aus Südkorea: Umstrittene Glaubensbewegung gründet Zentrum in Stuttgart – und hat große Pläne

Shincheonji aus Südkorea Umstrittene Glaubensbewegung gründet Zentrum in Stuttgart – und hat große Pläne

Seit kurzem unterhält die oft als Sekte bezeichnete Glaubensgemeinschaft Shincheonji in Weilimdorf eigene Räume. Erstmals spricht sie selbst über ihre Pläne.
Von Sascha Maier
Neues Café in Stuttgart-Süd: „Das war wie ein Schicksalstreffen“: Flor vereint Pflanzen und Kaffee

Neues Café in Stuttgart-Süd „Das war wie ein Schicksalstreffen“: Flor vereint Pflanzen und Kaffee

In der Tübinger Straße eröffnet Flor, ein Café, das Pflanzen und Kaffee vereint. Eine Zufallsbegegnung führte zur Café-Gründung – wie kam es dazu?
Von Tanja Simoncev
Falsches Spiel mit EC-Karten: „Ihre EC-Karte ist defekt“ – Vier Jahre Haft für Betrüger

Falsches Spiel mit EC-Karten „Ihre EC-Karte ist defekt“ – Vier Jahre Haft für Betrüger

Erst gibt es den betrügerischen Anruf, dann erscheint ein falscher Bankmitarbeiter: Das falsche Spiel mit EC-Karten bringt einen der Täter nun vier Jahre Haft ein.
Von Wolf-Dieter Obst
Stuttgart 21: Bahnchefin Evelyn Palla wird nach Stuttgart zitiert

Stuttgart 21 Bahnchefin Evelyn Palla wird nach Stuttgart zitiert

Land, Stadt und Region kritisieren die Bahn für die kurzfristige Mitteilung zur erneuten Verzögerung von Stuttgart 21 und berufen noch dieses Jahr einen Sonderlenkungskreis ein.
Von Christian Milankovic
Exklusives Aboangebot: Unser Cyberweek-Special: 1 Jahr alle Artikel für einmalig 29 Euro lesen!

Exklusives Aboangebot Unser Cyberweek-Special: 1 Jahr alle Artikel für einmalig 29 Euro lesen!

Einmalige Aktion in der Cyberweek für unsere Leserinnen und Leser: Sie zahlen einmal 29 Euro – und erhalten ein Jahr lang StZ Plus. Jetzt das Angebot sichern!
Von unserer Redaktion
Adventszeit in Stuttgart: Weihnachtsmarkt ist eröffnet – so war der erste Abend

Adventszeit in Stuttgart Weihnachtsmarkt ist eröffnet – so war der erste Abend

Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt hat am Mittwochabend eröffnet. Neben bekannten Gesichtern halten aktuelle Trends Einzug auf dem Marktgelände. Die Eindrücke vom Eröffnungstag.
Von Nina Scheffel
Stuttgarter Weihnachtsmarkt: Glühwein, Geschenke und Geselligkeit: Der Budenzauber ist eröffnet

Stuttgarter Weihnachtsmarkt Glühwein, Geschenke und Geselligkeit: Der Budenzauber ist eröffnet

OB Frank Nopper hat am Mittwochabend im Hof des Alten Schlosses den Stuttgarter Weihnachtsmarkt eröffnet. 250 Beschicker stehen bis 23. Dezember in der Innenstadt.
Von Frank Rothfuß
Verkehr in Stuttgart: Rosensteintunnel vier Nächte lang gesperrt

Verkehr in Stuttgart Rosensteintunnel vier Nächte lang gesperrt

Wartungsarbeiten an der wichtigen Verbindung zwischen dem Neckartal und dem Stuttgarter Norden.
Von Alexander Müller
Münze für Stuttgarter Zoo: Was ist auf der Gedenkmedaille für die Wilhelma zu sehen?

Münze für Stuttgarter Zoo Was ist auf der Gedenkmedaille für die Wilhelma zu sehen?

Für die Wilhelma, Deutschlands einzigem zoologisch-botanischen Garten, ist eine neue Medaille geprägt worden. Was steckt dahinter?
Von Iris Frey
Hitze in Stuttgart: Der „EM-Schirm“ kehrt nicht zurück – 2026 droht Hitze auf dem Marktplatz

Hitze in Stuttgart Der „EM-Schirm“ kehrt nicht zurück – 2026 droht Hitze auf dem Marktplatz

Auf Stuttgarts zentralem Platz wird es im Sommer wieder brütend heiß – zumindest nach jetzigem Stand. Die Stadträte haben sich gegen einen großen Schirm entschieden.
Von Lisa Kutteruf
Weitere Artikel zu Stuttgart Kaffee Pflanzen Stuttgart-Süd Tübinger Straße
 
 