Wer die Tübinger Straße kennt, weiß: Hier ist immer was los! Entweder stolpert man dort von einer angesagten Bar in die andere, gönnt sich ein außergewöhnliches Sauerteig-Croissant oder (er)shoppt sich einen neuen Vintage-Schatz.

Neuer Treffpunkt für Kaffeeliebhaber und Pflanzenfreunde

Da passt es doch perfekt, dass die Kaffeeliebhaber nun einen neuen Ort bekommen: Flor soll er heißen und Specialty Coffee mit Pflanzen aller Art (und Keramik von HK Living) verbinden. Das verrät der Namenszusatz „Coffee & Plants“.

Und die Location ist keine unbekannte. Im ehemaligen Secondhand-Laden „Kreislauf“, der während Corona auch ein Candy-Shop war, und nun schon den ganzen Oktober mit abgeklebten Fensterscheiben neugierig gemacht hat – auf ein frisches Konzept, das dort bald zu finden sein wird.

Bei Flor werden sowohl Kaffee- als auch Pflanzen-Fans fündig. Foto: Flor/Tanja Simoncev

Und das bedeutet genau: Wer beim Pflanzenkaufen eine Kaffeepause braucht ist hier genauso richtig, wie Frühaufsteher, die sich morgens auf dem Weg zur Arbeit mit einem Espresso stärken wollen oder eben auch einfach Specialty-Coffee-Fans, die sich zum Cappuccino noch eine Sukulente gönnen.

Flor vereint Fremde zur Eröffnung in Stuttgart-Süd

Flor bringt aber nicht nur Pflanzen und Kaffee, sondern auch vier ganz unterschiedliche Menschen zusammen, die sich tatsächlich teilweise ganz zufällig auf der Straße begegnet sind.

Christina Feldmer und Mama Katica kennen vor allem auch Secondhand-Fans vom Vintage-Markt zwei Häuser weiter, aber auch Andreas „Andi“ Miller und Jedrzej „Jay“ Cichocki sind – um beim Thema zu bleiben – keine unbeschriebenen Blätter.

„Das war wie ein Schicksalstreffen“

Andi war als Barista im Café Natan tätig, das schon bald in die Calwerstraße umzieht, und Jay ist Agrarwissenschaftler und Gründer von Kleinblatt, das mehrere Gastro-Betriebe mit Keimen und Co. beliefert. „Das war wie ein Schicksalstreffen“, erinnert sich Christina.

Mama Katica, die schon immer von einer Art Blumenladen oder auch Pflanzen-Café träumte, konnte ihr Glück kaum glauben, als sie den Freunden Andi und Jay auf der Straße begegnet war. „Und so wurde aus einer Kaltakquise, wenn man so will, Flor“, beschreibt es der 35-jährige Barista lachend. Vier Experten unter sich also – „jeder bringt so seins mit rein.“

Flor: Individuell angefertigte Theke und Kaffeemaschine als Farbtupfer

Gerade wird noch wild gewerkelt, damit am Wochenende alles steht. Die Wände wurden dunkelgrün gestrichen. Außerdem sei extra eine Theke eingebaut worden und die Kaffeemaschine habe man customizen lassen, erklärt Christina. „Wir wollten es clean und gleichzeitig auch warm gestalten.“

Der Kaffee kommt übrigens von Blackbird Coffee aus Leinfelden-Echterdingen und ist eine Spezialröstung, eigens für Flor kreiert. „Für mich war es ein großer Wunsch mit Blackbird zusammenzuarbeiten“, freut sich Andi Miller.

Italienische Einfachheit trifft auf Specialty Coffee im Flor

Top Qualität der Kaffeebohnen dürfe man also erwarten und damit auch Specialty Coffee, betont der Barista. „Aber eben auch gepaart mit einer italienischen Einfachheit – eine Bohne, ein Kaffeegetränk, fertig.“

Apropos italienisch. Flor wird kein Café sein, in das man sich stundenlang hineinsetzt, sondern auf To-go-Betrieb setzen. Aber: Ein schneller Espresso vor Ort geht immer – und das nicht nur einfach, sondern auch doppio.

Und auch die Schleckermäuler kommen auf ihre Kosten, Cookies und Croissants wird es geben, Hafermilch als Alternative und DJs und andere Specials zum Opening. „Wir starten simpel und schauen dann einfach mal.

Flor – coffee & plants, Tübinger Str. 27, Stuttgart-Süd, Opening: Fr 28.+29.11. ab 10 Uhr