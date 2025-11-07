Die Café-Fee Andrea Tramer musste aus der Korber Ortsmitte ausziehen – und eröffnet am Wochenende in der Neuen Kelter ihr neues Domizil.

Viele Menschen in der Region Stuttgart kennen sie durch ihr mobiles Café, von dem aus sie etwa auf dem Waiblinger Rosenmarkt, bei der Oldtimer-Rallye oder anderen attraktiven Events mit ebenso attraktiven Kaffeevariationen die Anhänger des schwarzen, wachhaltenden Getränks lockt. In der Winterzeit jedoch hatte Andrea Tramer auch ihr festes Domizil – und zwar in ihrem Atelier in der Winnender Straße in Korb.

Vor einigen Monaten allerdings mussten die „Café-Fee“ Tramer, wie sie sich selbst nennt, und ihr Partner schweren Herzens diesen Vorort-Treffpunkt räumen, weil die Besitzer des Hauses Umbauarbeiten ankündigten. Der gerne wegen seines nostalgischen Charmes als „Oma-Café“ bezeichnete Ort schien somit Geschichte zu sein.

Café-Fee zieht in Richtung Weinberge

Allerdings schickte Andrea Tramer vor einigen Tagen eine heiße Neuigkeit bezüglich der heißen Getränke in die Redaktion: „Das Nostalgie-Café zieht um!“ Getreu der Devise: „Aufstehen, Krone zurechtrücken und weiter geht’s“ machte sie sich auf die Suche nach einer Alternative.

Diese war alsbald gefunden – wobei der neue Standort nun zwar nicht mitten im Korber Flecken liegt, aber vermutlich mindestens genauso attraktiv ist: „Wir haben eine ganz neue, spannende Location gefunden“, berichtet die 58-Jährige am Telefon, während sie mitten in den Vorbereitungen der Eröffnung steckt – „das wird ganz anders, eine Herausforderung – aber einfach kann ja jeder“.

Das neue Nostalgie-Café befindet sich künftig in der Neuen Kelter in Korb, Adresse: Hörnle 1. Wobei Stammgäste sich gar nicht groß umgewöhnen müssen: Die seitherige Inneneinrichtung zieht ebenso um wie das Porzellangeschirr.

Angesichts der Lage am Fuße der Weinberge – das Korber Schützenhaus und der Kunstpfad Köpfe am Korber Kopf sind nur ein paar Gehminuten entfernt – ist der neue Standort wahrscheinlich überhaupt kein Nachteil. So lockt er bestimmt auch etliche Wanderfreunde in „unsere superschnuckelige Oma-Stube“ mit ihren gut 30 Sitzplätzen – das sind etwas weniger als im früheren Atelier.

Überdies gibt es auch genügend Parkplätze direkt an der Neuen Kelter. Dort gibt’s dann viel Gemütlichkeit ausstrahlendes Flair mit Kaffeevarianten und selbst gemachten Kuchen.

Im Sommer mit Café-Mobil unterwegs

Vorgesehen ist das Indoor-Café nahe der Weinberge bis April 2026, anschließend ist Andrea Tramer im Frühjahr und den Sommer über wieder mit ihrem Café-Mobil überall in der Region unterwegs. Geplant ist aber in der folgenden Saison erneut die Winterbespielung der Neuen Kelter in Korb: „Wir wollen immer von O bis O hier drin sein“, sagt sie – also von Anfang Oktober bis Ostern des folgenden Jahres.

Die Eröffnungspartys steigen an diesem Samstag und Sonntag, 8. und 9. November, von 14 bis 18 Uhr. Anschließend hat das Nostalgie-Café zu diesen Zeiten geöffnet: Mittwoch, Donnerstag und Freitag 14 bis 18 Uhr, Sonntag 13 bis 17 Uhr. Der Samstag bleibt grundsätzlich geschlossen, damit Interessenten diesen Tag für spezielle Events buchen können, seien es Hochzeiten, Geburtstage oder andere Events.