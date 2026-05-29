Neues Eiscafé Das Glasshouse im Stern-Center Sindelfingen will mehr als Eis bieten
Im Stern-Center Sindelfingen gibt es bald ein neues Café, das mehr als nur Eis anbieten möchte. Auch darüber hinaus ist viel geplant in der Mall.
Im Stern-Center Sindelfingen gibt es bald ein neues Café, das mehr als nur Eis anbieten möchte. Auch darüber hinaus ist viel geplant in der Mall.
Die heißen Sommertemperaturen in den Pfingstferien machen Lust auf Eis. Das macht derzeit auch der Außenbereich des Sindelfinger Stern-Centers an der Ecke Mercedes- und Gartenstraße. Dort, am nördlichen Ende des Einkaufszentrums, eröffnet demnächst ein neues Eiscafé namens „Glasshouse“.