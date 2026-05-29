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  6. Das Glasshouse im Stern-Center Sindelfingen will mehr als Eis bieten

Neues Eiscafé Das Glasshouse im Stern-Center Sindelfingen will mehr als Eis bieten

Neues Eiscafé: Das Glasshouse im Stern-Center Sindelfingen will mehr als Eis bieten
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Neues Eiscafé eröffnet im Stern-Center Sindelfingen Foto: Julia Theermann

Im Stern-Center Sindelfingen gibt es bald ein neues Café, das mehr als nur Eis anbieten möchte. Auch darüber hinaus ist viel geplant in der Mall.

Böblingen: Edmund Langner (edi)

Die heißen Sommertemperaturen in den Pfingstferien machen Lust auf Eis. Das macht derzeit auch der Außenbereich des Sindelfinger Stern-Centers an der Ecke Mercedes- und Gartenstraße. Dort, am nördlichen Ende des Einkaufszentrums, eröffnet demnächst ein neues Eiscafé namens „Glasshouse“.

 

Der Name spielt auf die gläserne Fassadenfront im Eingangsbereich gegenüber dem Sindelfinger Busbahnhof an. Einen genauen Eröffnungstermin gibt es bisher nicht, voraussichtlich wird das neue Eislokal seinen Betrieb aber noch im Juni aufnehmen, teilt Stern-Center-Pressesprecherin Sybille Bayer mit. Zu Beginn werde es eine kurze „Pre-Opening-Phase“ geben, danach soll die offizielle Eröffnung folgen. „Das genaue Datum wird rechtzeitig bekannt gegeben“, sagt Sybille Bayer.

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Die Chefin des Eiscafés ist keine Unbekannte: Elissavet Sotiriadou führt in der Region Stuttgart mehrere Eislokale und hatte zuvor schon seit mehr als 25 Jahren das Eiscafé Vivaldi im Stern-Center betrieben. „Frau Sotiriadou bringt damit umfangreiche Erfahrung sowie eine ausgezeichnete Kenntnis des Standorts mit“, erklärt Center-Sprecherin Bayer.

Die Sitzmöbel sind noch aufeinander gestapelt und hinter einem Absperrband. Foto: Julia Theermann

Anders als das Vorgängerlokal wird das Eiscafé Glasshouse auf zwei Etagen eröffnen und ein deutlich breiteres Angebot präsentieren. Geplant ist eine Kombination aus Eiscafé, Frühstückscafé und Lounge/Bar mit mediterran geprägter Küche. „Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem sich Besucher sowohl tagsüber als auch abends gerne aufhalten“, sagt Center-Sprecherin Bayer.

Ein Fall von Vandalismus noch vor der Eröffnung

Im Außenbereich ist bereits erkennbar, dass hier demnächst ein neues Lokal eröffnen wird. Hinter einem Absperrband stehen aufeinander gestapelte Möbel und eine blaue Leuchtschrift macht auf das Eiscafé aufmerksam. Allerdings brachte die Aufmerksamkeit wohl auch negative Auswirkungen: Vor zwei Wochen hatten dort nämlich Vandalen ihr Unwesen getrieben.

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Center-Sprecherin Sybille Bayer bestätigt den Vorfall. Die Sachbeschädigung habe man umgehend bei der Polizei angezeigt. „Wir bedauern den Vorfall sehr. Ganz besonders, weil mit großem persönlichem Engagement und erheblichen Investitionen an der Eröffnung gearbeitet wird“, sagt Bayer.

Mit dem neuen und prominenten Standort an der Mercedesstraße rückt das Eiscafé fast in Sichtweite an den Mitbewerber „Mr. Eis“ gegenüber dem „Grünen Platz“. Die Centerleitung sieht darin aber kein Problem. Schließlich knüpfe Elissavet Sotiriadou als Mieterin im Stern-Center ja nur an anderer Stelle an ein bereits seit Jahren etabliertes Angebot an – zumal mit erweitertem Angebot. „Die Perspektiven bewerten wir insgesamt als sehr positiv und das hat gute Gründe“, verweist Sybille Bayer auf die direkte Lage am Busbahnhof mit täglich 1800 Fahrgästen. Hinzu kommen laut der Pressesprecherin jährlich drei Millionen Besucher im Stern-Center.

Der Stern-Center soll attraktiver werden: Diskothek geplant

Um den zuletzt von Leerständen geprägten Einkaufstempel attraktiver zu machen, plane die Center-Leitung eine ganze Reihe von Maßnahmen wie etwa Vertragsverlängerungen mit Bestandsmietern, die Gewinnung neuer Mieter, eine Fahrzeugausstellung sowie weitere Eröffnungen. Ab Herbst werde es zum Beispiel wieder eine Diskothek im Untergeschoss geben – mit einem „etablierten Betreiber aus der Region Reutlingen“.

Ab 1. Juli werde zudem die Activ-Group als Eigentümer das Centermanagement in Eigenregie übernehmen. Geplant sind „verschiedene bauliche Maßnahmen zur Aufwertung der Allgemeinflächen“. Beispielsweise werde man im sechsstelligen Bereich in die Sanierung des Parkhauses investieren. Die Parkgebühren sollen laut Center-Sprecherin Bayer aber unverändert bleiben.

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